Подписка на печатную прессу в Украине катастрофически упала – НСЖУ

Почти 40% подписных тиражей всеукраинских газет дают шесть ежемесячных изданий с невероятно низкой ценой – от 17 до 66 копеек в месяц. На первом месте по почтовым подпискам – созданная в ноябре прошлого года газета «Передплата». При стоимости в 17 копеек в месяц подписной тираж газеты на второе полугодие 2019 года – более 525 тысяч экземпляров. Это на 70% больше, чем полгода назад. Об этом сообщает НСЖУ.

В то же время новостные издания существенно сокращают тиражи, ведь подписчики не могут оплачивать реальную высокую стоимость газет. Еще одна причина падения подписок – некачественная почтовая доставка. Такие выводы сделали в Национальном союзе журналистов Украины, проанализировав результаты подписки «Укрпочты» на второе полугодие 2019 года.

На следующем месте после «Передплати» в рейтинге 50 изданий Украины с наибольшим тиражом по подписке по состоянию на июль 2019 года – газета «Капля. Казки-розмальовки». Ее подписной тираж составил более 471 тыс. экземпляров, ежемесячная стоимость – 27 копеек. Далее идут издания «1С: ФРАHЧАЙЗИ АHГСТРЕМ» (подписка – около 300 тысяч экземпляров при цене 20 копеек в месяц), партийная «Самопоміч» с тиражом 180 тысяч (имеет самую «высокую» среди лидеров по подпискам стоимость – 66 копеек в месяц), харьковская газета «Календарь» (тираж 140 тысяч стоимостью 25 копеек) и издание «Капля досуга» – тираж более 120 тысяч (стоимостью 28 копеек). Общий ежемесячный разовый тираж изданий-лидеров почтовой подписки – более 1 млн 730 тысяч экземпляров.

Ранее в «Укрпочте» поделились итогами кампании по подписке на второе полугодие 2019 года, согласно которыми тираж газет и журналов составляет 4 млн 570 тысяч экземпляров или 101% от уровня тиражей по состоянию на 1 января 2019 года.

«Каждые полгода руководство “Укрпочты” пытается убедить, что сокращение тиражей по подписке в Украине является незначительным и в целом соответствует общемировой тенденции сокращения печатной прессы, – прокомментировал глава НСЖУ Сергей Томиленко. – Но в каких еще странах почтовую статистику “делают” одноцентовые газеты??? Вместо диалога касательно вариантов помощи реальным газетам, удержания почтовой сети и пересмотра подходов к тарифной политике, руководство «Укрпочты» успокаивает отрасль и власть отчетами о “101% восстановлении подписных тиражей”».

Но нам нужно восстановление не этих «газет» на один лист, а полноценных классических новостных всеукраинских и местных изданий! К резкому сокращению тиражей газет приводят агрессивное сокращение почтовых отделений, непартнерское отношение к издателям, сознательный срыв расчетов с редакциями и непрозрачные тарифы. Сергей Томиленко, глава НСЖУ

В НСЖУ настаивают на реализации государственной политики поддержки печатных СМИ в Украине как важной составляющей защиты информационного пространства. При этом обращают внимание, что во многих странах Европы есть целенаправленные программы господдержки общественно-политических изданий.

«Но начинать стоит однозначно с аудита деятельности АО “Укрпочта”, – считает Сергей Томиленко. – Именно агрессивное сокращение почтовых отделений, непартнерское отношение к издателям, сознательный срыв расчетов с редакциями, непрозрачные тарифы – приводят к резкому сокращению тиражей газет – и, следует заметить, к намного большему (сокращению тиражей газет. – Ред.), чем мы наблюдаем в других странах, и связанному в первую очередь с развитием цифровых медиа».

НСЖУ приводит данные для сравнения: в среднем полугодовая стоимость изданий-лидеров по подписке составляет 1 грн 83 коп. Вместе с платой за прием и доставку подписчику (8 грн 15 коп.) издание будет стоить меньше 10 грн. Известные общественно-политические национальные газеты имеют следующие цены подписки на полгода: «Высокий замок» – 187,55 грн, «Экспресс» – 188,15 грн, «Сільські вісті» – 205,23 грн, «Газета по-українськи» – 200 грн, «Факты» – 339,95 грн, «Сегодня» – 168,83 грн.

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