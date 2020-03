Впервые Time открыл бесплатный доступ к приложению Time for Kids

Впервые издание Time делает доступ к приложению Time for Kids бесплатным. Таким образом медиа поддерживает детей, родителей и учителей, вынужденных перенести процесс обучения в онлайн из-за пандемии коронавируса, передает mediapost.com. Также бесплатный доступ к своим библиотекам и продуктам обеспечили Google, AT&T, HP и PwC Charitable Foundation.

Отныне широкой аудитории будут доступны цифровая библиотека со всеми выпусками Time for Kids, вышедшими в 2020 году, журнал финансовой грамотности Your $, образовательные ресурсы и онлайн-мероприятия. Контент Time for Kids можно просматривать с любых устройств на сайте приложения или же распечатав PDF-файлы. Учителя также получат доступ к учебным материалам, учебным программам и планам дистанционных уроков.

В дополнение к новому открытому доступу, Time for Kids опубликовал специальный отчет о COVID-19, который поможет детям понять, что такое пандемия, узнать больше о коронавирусе и о том, как препядствовать его распространению. Отчет включает интервью с экспертами в области здравоохранения и объясняет, как пандемия влияет на мир и общество.

«Дети нуждаются в заслуживающей доверия журналистике, основанной на фактах, способной помочь им узнать о том, чем живет мир сегодня», — прокомментировала Андреа Дельбанко, EIC Time for Kids. «В ответ на нынешний кризис мы предоставляем доступ к Time for Kids семьям, чтобы обеспечить доступ к информации всем, кто в ней нуждается».

Фото: unsplash

