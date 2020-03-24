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Facebook: трафик новостных изданий непрерывно растет

от Telekritika
От Telekritika 156
Главная Диджитал Facebook: трафик новостных изданий непрерывно растет

Соцсеть отмечает 50-процентный рост в течение одной недели.

На днях социальная сеть Facebook опубликовала внутренний отчет, согласно которому рост трафика новостных медиа составил 50% в течение прошлой недели (с 16 по 22 марта 2020 года), сообщает nytimes.com.

Издание отмечает, что согласно данным аналитики Facebook, в среднем трафик новостных СМИ за прошлую неделю вырос на 50% по сравнению с данными неделей ранее. А рост объясняется просто: в связи с карантином, введенным во многих странах из-за пандемии коронавируса, люди все чаще уделяют внимание новостным лентам.

В отчете также отмечается, что в основном трафик генерируют так называемые Power News Consumers и Power News Discussers. Этими терминами в компании Facebook обозначают тех пользователей, которые очень активно постят и комментируют новости. Именно юзеры из этих двух категорий обеспечивают 90% кликов на все ссылки по теме коронавируса.

Так, в течение последних двух недель Washington Post получил +119% трафика из Facebook, The Times — +180%, NBC News — +160%.

Ранжан Субарманян, специалист по данным Facebook, отмечает, что наибольшее количество трафика из соцсети получают медиа, имеющие маркировку «высоконадежные». Этот статус Facebook присваивает СМИ, генерирующим качественный контент.

А вот те издания, которые производят контент низкого качества резко теряют Facebook-трафик. Например, в марте объем кликов на посты The Daily Mirror упал на 28%. Также сократился трафик из соцсети и у консервативного The Daily Wire — на 20%.

Напомним: ранее стало известно, что акции Zoom выросли на 40% из-за карантина.

Фото: unsplash

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