Возле дома основателя Lanet бросили гранату

4 февраля в сторону дома совладельца группы компаний «Ромсат» и основателя Lanet — Виктора Мазура бросили боевую гранату. Взрыв выбил окна, но никто не пострадал. Об этом пишет Liga.net.

По данному делу открыто уголовное производство, датированное 5 февраля. В документе нет упоминаний о гранате. Из него следует, что в доме «произошел взрыв неустановленного предмета».

Правоохранители квалифицировали дело по статье «хулиганство». Но, по мнению Мазура, это не хулиганство. Его адвокат Сергей Дешунин рассказал, что камера зафиксировала, как под дом подъехал автомобиль, из него вышли люди, бросили гранату в дом и скрылись.

Дешунин заявил, что у них две версии: хулиганские побуждения (но для них нет никаких объективных предпосылок) и бизнес-конфликт /личная ссора.

Виктор Мазур отметил, что таких у него на данный момент нет. Единственный, по его мнению, кандидат – телеканал NewsOne, с которым в течение прошлого года у Мазура длилось противостояние.

Так, 31 декабря 2018 года Lanet принял решение прекратить трансляцию каналов Макси TV (Наш) и NewsOne. Свой шаг кабельный провайдер объяснил тем, что, в его понимании, каналы набрали критическую массу санкций.

Суд между Lanet и NewsOne длился почти весь 2019 год – с момента, когда провайдер закрыл трансляцию канала в своей сети. После череды исков и апелляций, осенью суд все-таки признал правоту NewsOne: Lanet постановили возобновить трансляцию. Однако, когда решение начали реализовывать, срок действия договора между каналом и провайдером закончился.

Сейчас обе стороны – Lanet и NewsOne – упоминают о встречах по вопросу заключения нового договора. По словам сотрудников редакции, пролонгация прошлого документа не предусмотрена. Также Виктор Мазур сказал, что менеджеры NewsOne убеждали его, что восстановить трансляцию канала – в его личных интересах.

Адвокат Мазура признает, что прямых доказательств причастности NewsOne к нападению на дом у них нет. «Но мы предполагаем, что, возможно, существует непрямая связь между нападением и конфликтом с каналом NewsOne. Ведь никаких других бытовых ссор, коммерческих конфликтов или судебных исков, не было», – отметил он.

Адвокат также связывает нынешние события с тем, что в пик судебных разбирательств распространялись провокационные листовки якобы от имени Lanet, на которых была изображена карта Украины без Крыма. Тогда, по словам Сергея Дешунина, полиция нашла только исполнителей, а на заказчиков выйти не удалось.

В свою очередь, руководитель телеканала NewsOne Юрий Будяк заявил, что конфликт с кабельным провайдером исчерпан, так как договор уже не действует.

«У нас нет уже никакого конфликта. Ланет отключил. Все. Не транслируется NewsOne в Ланете с начала года», — заявил он. Также Будяк добавил, что канал все-таки хочет договориться о трансляции в сети провайдера.

По поводу гранаты Будяк ничего не знал и не связывает это нападение на дом Мазура с каналом. «Где мы, а где граната. Ну это просто два разных полюса», — уточняет он.

Фото: Lanet

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