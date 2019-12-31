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Vox Media создал платформу, помогающую рекламодателям понять интересы потребителей контента

от Telekritika
От Telekritika 748
Главная Диджитал Vox Media создал платформу, помогающую рекламодателям понять интересы потребителей контента

Инструмент получил название Forte.

После того как медиахолдинг Vox Media приобрел New York Magazine и множество связанных с ним веб-ресурсов, компания пытается привлечь внимание рекламодателей при помощи новой платформы, задача которой — помочь рекламодателям изучить интересы и действия потребителей контента и выяснить, какой вид рекламного объявления лучше всего для них подойдет, сообщает cnbc.com.

Vox Media, владеющий Recode, The Verge и спортивным сайтом SB Nation, заявил в сентябре 2019 года о приобретении New York Magazine и The Strategist. Сегодня холдинг пытается понять, какой станет монетизация в будущем, когда маркетологи больше не смогут использовать big data. Платформа Forte должна решить эту проблему.

По словам финансового директора Райана Поли, платформа отражает новую нормативно-правовую среду. Изменения политики в отношении браузеров дают потребителям больше информации о данных, собранных на них, в то время как в Калифорнии закон о конфиденциальности, вступающий в силу в 2020 году, также дает пользователям больший контроль над своими данными. Forte позволит рекламодателям воспользоваться преимуществами расширяющейся сети Vox и предоставит им прямые ссылки на данные об аудитории медиахолдинга вместо того, чтобы полагаться на сторонние данные.

По словам Поли, данные, полученные посредством Forte, помогут рекламодателям адаптировать креативные сообщения в зависимости от того, где потребители просматривают контент, поэтому они смогут предлагать различную рекламу для тех, кто совершает покупки на The Strategist, и для тех, кто читает новости на The Verge или же на Vox.

Напомним, что согласно исследованию Freedom House, мониторинг социальных сетей привел к падению глобальной свободы интернета в 2019 году.

Фото: Vox Media

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