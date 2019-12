Vox Media создал платформу, помогающую рекламодателям понять интересы потребителей контента

После того как медиахолдинг Vox Media приобрел New York Magazine и множество связанных с ним веб-ресурсов, компания пытается привлечь внимание рекламодателей при помощи новой платформы, задача которой — помочь рекламодателям изучить интересы и действия потребителей контента и выяснить, какой вид рекламного объявления лучше всего для них подойдет, сообщает cnbc.com.

Vox Media, владеющий Recode, The Verge и спортивным сайтом SB Nation, заявил в сентябре 2019 года о приобретении New York Magazine и The Strategist. Сегодня холдинг пытается понять, какой станет монетизация в будущем, когда маркетологи больше не смогут использовать big data. Платформа Forte должна решить эту проблему.

По словам финансового директора Райана Поли, платформа отражает новую нормативно-правовую среду. Изменения политики в отношении браузеров дают потребителям больше информации о данных, собранных на них, в то время как в Калифорнии закон о конфиденциальности, вступающий в силу в 2020 году, также дает пользователям больший контроль над своими данными. Forte позволит рекламодателям воспользоваться преимуществами расширяющейся сети Vox и предоставит им прямые ссылки на данные об аудитории медиахолдинга вместо того, чтобы полагаться на сторонние данные.

По словам Поли, данные, полученные посредством Forte, помогут рекламодателям адаптировать креативные сообщения в зависимости от того, где потребители просматривают контент, поэтому они смогут предлагать различную рекламу для тех, кто совершает покупки на The Strategist, и для тех, кто читает новости на The Verge или же на Vox.

Напомним, что согласно исследованию Freedom House, мониторинг социальных сетей привел к падению глобальной свободы интернета в 2019 году.

Фото: Vox Media

