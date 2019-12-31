Мониторинг социальных сетей привел к падению глобальной свободы интернета в 2019 году — исследование

Уже девять лет подряд неправительственная организация Freedom House отслеживает свободу интернета во всем мире. Выводы аналитиков неутешительны: с каждым годом уровень свободы снижается, сообщает newatlas.com. В 2019 году исследователями были оценены 65 стран.

В отчете Freedom on the Net рассматривается свобода интернета в разных странах с трех точек зрения:

отсутствия доступа — оценка социальных и экономических факторов, ограничивающих доступ в интернет, а также действий правительств, направленных на блокирование доступа;

ограничения контента — оценка государственного контроля над контентом;

нарушения прав пользователей — измерение того, скольких пользователей преследуют и за что, а также оценка тех, кто может пострадать от онлайн-активности пользователей.

Каждая из исследуемых стран оценивается по 100-балльной шкале. Уже девятый год подряд большинство опрошенных стран демонстрируют снижение показателей свободы интернета, причем в 33-х из 65-ти стран наблюдается снижение по всем трем оценочным параметрам.

В 2019 году в Китае был зафиксирован самый низкий показатель свободы интернета. Страна получила всего 10 баллов. Также низкую оценку получили: Иран (15 баллов), Вьетнам (24), Египет (26), Россия (31) и Турция (37).

Бразилия (64), Бангладеш (44) и Зимбабве (42) продемонстрировали значительное сокращение свободы интернета за последний год. Даже в США (77) наблюдался спад на один пункт, вследствие усиленного надзора за социальными сетями и электронными устройствами со стороны правоохранительных органов, а также из-за усиления дезинформации, распространяемой правительственными чиновниками.

Украина получила от исследователей 56 баллов, что дает основания отнести ее в категорию «частично свободных стран». Перейдя по ссылке, вы сможете рассмотреть карту детальнее.

Двумя важными факторами, ответственными за снижение свободы интернета, стали усиленный мониторинг социальных сетей и вмешательство в выборы посредством социальных медиа.

«Многие правительства считают, что в социальных сетях пропаганда работает лучше, чем цензура», — комментирует ситуацию Майк Абрамовиц, президент Freedom House. «Популисты по всему миру используют как человеческий фактор, так и компьютерные алгоритмы для завоевания голосов, нарушая правила, разработанные для обеспечения свободных и справедливых выборов».

В исследовании также говорится, что в 40-ка из 65-ти стран введены сложные программы надзора в социальных сетях, а в 47-ми странах были произведены аресты пользователей за политические, социальные или религиозные высказывания в интернете. За последний год в 17-ти различных странах произошли полные отключения от глобальной сети, причем в отчете отмечается, что эти отключения происходили в основном либо во время выборов, либо во время гражданских протестов.

«Поскольку большинство людей пользуются американскими платформами, Соединенные Штаты должны быть лидером в продвижении прозрачности и подотчетности в эпоху цифровых технологий», — считает Адриан Шахбаз, директор исследований Freedom House по технологиям и демократии. «Это единственный способ предотвратить превращение интернета в троянского коня для тирании и угнетения».

Напомним также, что YouTube создал инструмент, обнаруживающий и удаляющий спорные моменты видео.

Инфографика: Freedom House

Фото: unsplash.com

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