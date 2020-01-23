«Воля» поднимает стоимость пакетов из-за медиагрупп. Те не согласны с аргументацией

Крупнейший провайдер кабельного телевидения и интернета «Воля» 1 февраля повышает расценки на смежные пакеты телевидения + интернет, а также на бандлы – ТВ + интернет + мобильная связь. Об этом говорится на сайте компании. Подорожание затронет 18 пакетов ТВ + интернет, 5 пакетов ТВ + интернет + связь, а также два пакета интернета и один ТВ-пакет. Цена возрастет от 10 до 40 гривен в зависимости от пакета.

«С 1 февраля 2020 мы актуализируем абонентскую плату и оптимизируем тарифную линейку. Изменение тарифов произойдет у абонентов всей сети покрытия «Воля» на территории Украины», — отмечает провайдер.

«Воля» опубликовала у себя на сайте обновленный прейскурант, действительный с 1 февраля. В нем указаны изменения для Киева, информация по изменению тарифов в остальных городах («Воля» работает в 35 городах Украины) на сайте не отображена.

Так, например, ТВ-пакет «Стартовый» 1 февраля подорожает на 30 гривен – цена возрастет с 120 до 150 гривен. Тарифный план «Стартовый» является вторым тарифным планом после ТВ-пакета «Социальный».

В других обновленных тарифах иногда шире список каналов, больше Гб на мобильную связь партнера – lifecell. Например, «Інтернет всюди» (200) + «Кіно» до 31 января стоит 199 грн, а с 1 февраля название нового пакета – «Інтернет всюди» (200) + «Кіно» (2 пристрої) special. Его стоимость возрастает на 40 гривен – до 239 грн.

Приметно, что подорожание всех без исключения тарифных пакетов, «Воля» объясняет повышением стоимости телеканалов украинских медиагруппами «более чем в 2 раза», которое провайдер называет «агрессивным».

«Пересмотр тарифов связан с повышением цен украинских медиагрупп на собственные каналы для провайдеров кабельного телевидения более чем в 2 раза. «Воля» закупает контент у крупнейших медиагрупп Украины: «Интер», StarLightMedia, «Медиа Группа Украина» и «1+1». Это владельцы более двадцати самых популярных телеканалов: «Интер», НТН, К1, К2, «Мега», «Пиксель», Zoom, «Enter-фильм», СТБ, ICTV, «Новый», М1, М2, ОЦЕ, «Украина», «НЛО ТВ», «Индиго TV», «1+1», «2+2», ТЕТ, «ПлюсПлюс» и другие. Поэтому рост цены для абонентов является закономерным следствием такого решения. Несмотря на агрессивное повышение платежей для медиагрупп, мы продолжаем развивать наши продукты и сервисы, совершенствовать обслуживание, а также инвестировать в лучший мировой контент для удовлетворения потребностей наших абонентов. Поэтому в новом 2020 году, каждый абонент может выбрать интересный по наполнению и выгодный для него план подписки, а в придачу получить дополнительные преимущества в рамках своих тарифов», — отмечает провайдер.

Напомним, дистрибуция 23 телеканалов четырех телегрупп (StarLightMedia, 1+1 media, InterMediaGroup и «Медиа Группа Украина») в 2020-м суммарно обойдется провайдерам в первом квартале 15,9 гривны с абонента в месяц, со второго квартала – 21,6 гривны. То есть усредненная цена за месяц в 2020-м составляет 20,17 гривны. В 2019-м провайдеры платили 10,5 гривны с абонента в месяц, разница — меньше 10 гривен.

«Телекритика» отправила запрос телегруппам 1+1 media, StarLightMedia и «Медиа Группе Украина» с просьбой прокомментировать объяснения провайдера о повышении цен.

В группе 1+1 media сообщили, что объяснения провайдера не соответствуют действительности и, по сути, являются попыткой дискриминировать правообладателей, которые в понимании провайдера якобы заставляют идти на агрессивные шаги по поднятию цен. «Просмотр и корректировка цен за предоставление провайдерам прав на трансляцию наших телевизионных продуктов является логическим и финансово-аргументированным шагом с учетом реалий телевизионного рынка и экономических показателей в стране в целом и не является сюрпризом для провайдеров. В конце прошлого года наша медиагруппа сообщила провайдерам о постепенном повышении стоимости, в частности для «Воли» – на 3 грн. за пакет из 7 наших каналов, а поэтому заявление провайдера о повышении тарифа для абонентов на 40 грн./мес. — это ничто иное как спекуляция и избежание провайдером информирования абонентов о настоящих причинах повышения цен», — прокомментировал Ярослав Пахольчук, генеральный директор 1+1 media.

Директор по стратегии и развитию бизнеса «Медиа Группы Украина» Федор Гречанинов акцентирует на том, что в анонсированном подорожании пакетов доля телегрупп составляет не больше 10 гривен: «Рост цен на ТВ-услуги для пользователя – это нормально. Но поднимать абонплату на 40 гривен и объяснять это только ростом стоимости телеканалов медиагрупп, неправильно. Вклад медиагрупп составляет не больше 10 гривен».

«Телекритика» надеется получить комментарий от пресс-службы StarLightMedia.

Фото: pixabay

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!