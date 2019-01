Война или мир: Apple и Disney запускают стриминговые видеосервисы

Согласно данным The Information, стриминговый видеосервис Apple планируют запустить этой весной. На нем будет представлен контент разных компаний. Так, к примеру, известно, что Apple подписала многолетние кинопрокатные соглашения с независимой киностудией А24 и c ТВ-каналом Oprah Winfrey Network (OWN).

Стриминговый видеосервис будет работать на основе приложения Apple TV для iPhone, iPad и приставок Apple TV. Он будет включать в себя контент от Apple, а также позволит подписываться на сторонние стриминговые сервисы: например, купить подписку в HBO Now, не переходя в приложение HBO. На данный момент цена подписки на видеосервис неизвестна.

Ранее издание The Verge отметило, что Apple начнет активно внедрять свой оригинальный контент, по типу Planet of the Apps и Carpool Karaoke, уже в марте 2019. Компания уже готовится к запуску: подписала многолетнее соглашение с Опрой Уинфри на разработку новых шоу, заказала несколько детских шоу от создателей Sesame Street, готовит рибут шоу Amazing Stories, антиутопическое шоу в стиле Hunger Games под названием See, сериал от режиссера La La Land Дэмьена Шазелла, триллер от М. Найт Шьямалана, космическую драму от создателя Battlestar Galactica Рона Мура, драму об утреннем шоу с участием Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон, а также адаптацию классического научно-фантастического романа Айзека Азимова «Основание». Apple также работает над приобретением прав на анимационный фильм.

Компания подписала контракты со многими студиями и сетями и, похоже, делает ставку на эксклюзивный, престижный контент. Apple решился на запуск своего видеосервиса, чтобы конкурировать с Amazon Prime Video. Но заметим, что где-то 11 апреля компания Disney представит инвесторам свой стриминговый видеосервис, согласно информации Bloomberg.

Видеосервис будет транслировать оригинальные фильмы и телепередачи от Disney’s Marvel, Pixar и других брендов. Запуск намечается в конце этого года. Видеосервис планирует ориентироваться на семьи. Это будет третий видеосервис (помимо ESPN+ и Hulu), принадлежащий Disney.

Disney будет делать ставку на ежемесячную подписку. Вскоре компания завершит закупку развлекательных активов 21st Century Fox Inc. за $71 млрд, а это означает, что у Disney появится больше фильмов и передач, которые она сможет использовать в кинотеатрах, на телевидении и в интернете.

Фото: Getty Images