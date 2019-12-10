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Во время протеста в Багдаде погиб военный фотожурналист

от Telekritika
От Telekritika 478
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Ахмед эль-Мухенне освещал акции протеста в Ираке.

На антиправительственных протестах в Багдаде погиб иракский военный фотокорреспондент Ахмед эль-Мухенне. Об этом сообщает агентство «Анадолу».

По информации источников из полицейского управления Багдада, фотокорреспондент погиб в результате ножевого ранения, полученного на площади Эль-Халлани. Журналист освещал акции протеста в Багдаде.

Также военный фотокорреспондент Ахмед эль-Мухенне освещал события в разных регионах Ирака, в том числе борьбу с террористами ИГИЛ. Также журналист с первого дня освещал акции протеста в Ираке.

Еще один иракский фотокорреспондент Зайд Мухаммед аль-Хафаси, который снимал акции протеста, накануне был похищен неизвестными у своего дома.

Ранее сообщалось, что антиправительственные акции в Ираке продолжаются с первого октября. Иракцы протестуют против безработицы и коррупции.

Напомним, ранее два высокопоставленных политика в правительстве Мальты подали в отставку, а третий «приостановил свою деятельность» из-за расширяющегося расследования об убийстве журналистки-расследовательницы Дафны Каруаны Галиции.

Фото: Pexels

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