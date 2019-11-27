Два мальтийских чиновника ушли в отставку из-за дела об убитой журналистке

26 ноября два высокопоставленных политика в правительстве Мальты подали в отставку, а третий «приостановил свою деятельность» из-за расширяющегося расследования об убийстве журналистки-расследователя Дафны Каруаны Галиции. Об этом сообщил AFP.

Издание пишет, что в отставку ушли Кит Шембри, глава аппарата премьер-министра Джозефа Муската и Конрад Мицци, министр туризма.

Источники сообщили AFP, что Шембри был вызван для допроса полицией после того, как на него указал главный подозреваемый по делу — бизнесмен Йорген Фенек.

Фенек, который был арестован на своей яхте на прошлой неделе, при попытке покинуть страну, попросил иммунитет за то, что он раскроет подробности дела. В результате Фенек был освобожден под залог 21 ноября.

Следователи подозревают, что возможно Шембри предупредил Фенека, что привело к неудачной попытке побега.

Мускат отказался комментировать, что побудило Шембри уйти в отставку, заявив журналистам, что не стоит спекулировать преждевременно.

Несколько часов спустя Мицци заявил журналистам, что его «долг» уйти в отставку, чтобы позволить правительству Маската завершить свой срок.

Также 26 ноября офис министра экономики Криса Кардона заявил, что он «немедленно приостанавливает свою деятельность на должности министра пока длится расследование».

Напомним, 20 ноября на Мальте задержали бизнесмена Йоргена Фенека, который пытался покинуть остров на своей яхте. Инцидент произошел на следующий день после того, как премьер-министр Джозеф Мускат подписал письмо о президентском помиловании того, кому известны подробности убийства журналистки Дафны Каруаны Галиции.

Фото: AFP

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