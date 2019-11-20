Задержали бизнесмена, причастного к делу об убийстве мальтийской журналистки

20 ноября на Мальте задержали бизнесмена Йоргена Фенека, который пытался покинуть остров на своей яхте, однако ее перехватили Вооруженные силы Мальты. Об этом сообщает Times of Malta.

Предположительно, Фенек направлялся в Италию, однако это не считается его конечным пунктом назначения. Свидетели заявили, что яхта была перехвачена патрульным катером AFM через час после отплытия.

Инцидент произошел на следующий день после того, как премьер-министр Джозеф Мускат подписал письмо о президентском помиловании того, кому известны подробности убийства журналистки Дафны Каруаны Галиции. Позднее премьер заявил журналистам, что Фенек был «человеком, представляющим интерес» в этом деле.

Яхта была идентифицирована как один из источников дохода для панамских компаний Hearnville и Tillgate. Эти компании были созданы консультационным агентством Офиса премьер-министра – Nexia BT для министра Конрада Мицци и директора по персоналу премьер-министра – Кита Шембри.

Джозеф Мускат заявил, что у него нет никаких доказательств, что министр или директор были связаны с делом об убийстве.

Напомним, в 2017 году мальтийская журналистка Дафна Каруана Галиция, которая расследовала тему коррупции в своей стране и странах ближнего зарубежья, погибла в результате взрыва бомбы, заложенной в ее автомобиль.

Позднее в связи с этим организация PEN International совместно с коллегами написали открытое письмо правительству Мальты. Также издание «Times of Malta» недавно сообщило, что основные подозреваемые были идентифицированы.

Фото: Sky News

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