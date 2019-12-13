Видеосервисы AMC Networks набрали 2 млн подписчиков

Компания AMC Networks объявила, что количество платных подписчиков на ее видеосервисах Acorn TV, Shudder, Sundance Now и UMC (Urban Movie Channel) достигло 2 млн. Об этом сообщили на сайте компании.

Джош Сапан, президент и генеральный директор AMC Networks, говорит: «С финансовой точки зрения наши предложения эффективны и привлекательны. Мы тратим гораздо меньше на программирование и маркетинг, чем обычные сервисы потокового вещания, и мы можем достичь масштабности при более низком уровне подписчиков».

По сведениям гендиректора AMC Networks, ориентированные на пользователя сервисы компании генерируют около $100 млн выручки. Компания ожидает, что через 3-5 лет у ее видеосервисов будет в 2-3 раза больше подписчиков, чем сейчас. Прогнозируется, что к 2024 году ресурсы должны приносить $500 млн прибыли. Об этом пишет «Телеспутник».

Джош Сапан отметил, что с тех пор, как компания решила заняться бизнесом в области потокового видео, выросли возможности технологий, широкополосный доступ стал более распространенным. Первоначально предполагалось, что видеосервисы AMC Networks могут набрать от 1 до 2 млн подписчиков. Теперь цель и в 10 млн подписчиков достаточно реальна.

Сапан также добавил: «По мере развития рынка этой категории, потребители все чаще дополняют свои общие подписки на развлечения нашими услугами».

В оригинальные сериалы AMC Networks входят: «Убивая Еву», «Безумцы», «Во все тяжкие», «Лучше звоните Солу», «Ходячие мертвецы» и другие.

Напомним, британский сериал «Убивая Еву» показал рекордный рост рейтингов.

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