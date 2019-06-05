📈 Сериал «Убивая Еву» показал рекордный рост рейтингов
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📈 Сериал «Убивая Еву» показал рекордный рост рейтингов

от Telekritika
От Telekritika 195
Главная Кино 📈 Сериал «Убивая Еву» показал рекордный рост рейтингов

Британский сериал о выслеживающих друг друга шпионке и наемной убийце показал самый крупный годовой прирост рейтинга среди всех игровых телепроектов за последние три года. Топ-менеджмент AMC Networks называет успех второго сезона шоу «неслыханным».

Когда «Убивая Еву» стартовал в прошлом году на BBC America, каждый новый эпизод этого комедийного триллера увеличивал показатели предыдущего. В этом году аналогичной ситуации не сложилось, однако второй сезон в целом впечатляюще побил рейтинги первого: как сообщает The Hollywood Reporter, он собрал 1,8 млн зрителей, что на 87% больше прошлогоднего результата (960 тыс. зрителей). За столь стремительный рост показателей стоит благодарить не только качество нового сезона, но и решение пустить его в эфир AMC параллельно с BBC America.

Вот что президент развлекательного направления AMC Networks Сара Барнетт говорит об успехе: «Такой посезонный прирост был бы примечательным в любое другое время, но на современном телевидении это практически неслыханная ситуация. У “Убивая Еву” есть фанатская база, которая очень любит сериал и продолжает расти. За этим волнительно наблюдать. Хочется сказать спасибо Сандре О, Джоди Комер, шоураннеру Эмералд Феннелл и нашим партнерам из Sid Gentle Films, а также всей съемочной группе этого увлекательного второго сезона. Мы все с нетерпением ждем очередное дикое и сумасшедшее путешествие в третьем сезоне, который выйдет в следующем году».

Аудитория второго сезона разделилась между BBC America и AMC почти поровну, хотя общая аудитория AMC примерно на 10 млн семей больше.

Напомним, что вчера вышел тизер-трейлер сериала Carnival Row от Amazon Prime с Карой Делевинь.

Фото: BBC America

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