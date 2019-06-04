▶ Крылатая Делевинь в первом тизере Carnival Row

Детективный фэнтези-сериал расскажет о мифических существах, которые иммигрировали из-за войны на своей родине в человеческий город. Люди не рады сказочным соседям из-за чего происходит череда таинственных убийств.
Главные роли исполнят Кара Делевинь и Орландо Блум, а вспомогательный каст набран из сериальных «ветеранов» Джареда Харриса («Чернобыль», «Террор»), Индиры Вармы («Патрик Мелроуз», «Игра Престолов»), Карлы Кром («Отбросы») и несбывшейся Дейенерис Таргариен, актрисы Тэмзин Мерчант («Салем»).
Премьера Carnival Row назначена на 30 августа.
Напомним, недавно Кара Делевинь вписалась в актерский состав в новый фильм Сильвестра Сталлоне.
Фото: Amazon Prime