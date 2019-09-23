Viasat запустил рекламу про кодирование телеканалов

В рекламе «Все пропало, а Viasat працює!» оператор покажет три 15-секундных видео про телевидение, которые расскажут истории из жизни украинцев, часто смотрящих телевизор. Об этом сообщила пресс-служба оператора.

Цель кампании – проинформировать абонентов спутника об изменениях в вещании, которые произойдут в начале 2020 года. А также рассказать о том, что можно подключиться к Viasat и смотреть телеканалы после кодирования.

По сообщению пресс-службы, при создании роликов использовали технику сторителлинга и задействовали комедийных персонажей.

Параллельно с этой ТВ-кампанией Viasat начал активно вести другую диджитал-кампанию, идея которой –показать, что для перехода на спутник надо действовать заранее, чтобы избежать очередей на тюнеры и смотреть телеканалы без сбоев.

Рекламная кампания «Все пропало, а Viasat працює!» – это совместная работа отдела маркетинга Viasat и креативного агентства Cheil. Производством ролика занималась студия Gvardiya Production House. Режиссером выступил Виктор Масляев.

Ранее «Телекритика» писала, что 1+1 media закончила доставку устройств для декодирования спутникового сигнала.

Фото: pixabay

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