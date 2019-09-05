«Плюсы» завершили поставку провайдерам САМ-модулей для «спутникового» декодирования

Группа 1+1 media закончила доставку специальных устройств для декодирования спутникового сигнала – САМ-модулей Verimatrix. Всего группой было отправлено более 1000 САМ-модулей. Об этом «Телекритике» сообщили в пресс-службе холдинга, отвечая на запрос издания.

Провайдеры платного телевидение перед этим получили технические рекомендации: «Провайдерам были разосланы письма с рекомендациями по выбору оборудования, включая рекомендации, связанные с планами медиагрупп по переходу на MPEG-4, DVB-S2 в 2020 году. Все провайдеры были проинформированы о том, как принять декодированный сигнал максимально комфортно с точки зрения подготовки и реализации. Как и в любом процессе, есть и отстающие, которые не успели подготовиться, однако большая часть провайдеров подготовили/модернизировали оборудование своих головных станций без особых проблем», — уведомили в пресс-службе группы.

В телегруппе отмечают, что до старта спутникового кодирования отдельные провайдеры кабельного телевидения обязаны модернизировать свое оборудование: «Многим кабельным сетям требуется модернизация головных станций. Если провайдер не модернизирует свое оборудование, то он не сможет принять закодированный спутниковый сигнал, а в таком случае пострадают абоненты его кабельных сетей. Проблемы возникли у тех провайдеров, которые начали процесс подготовки не в июне-июле, когда телеканалы отправили первые информационные письма, а после включения кодировки. Сегодня провайдеру важно понимать, что его промедление, в первую очередь, отражается именно на его абоненте, и не в лучшую сторону. Но немного времени еще есть, к тому же мы, со своей стороны, уже оказываем и продолжим оказывать им всестороннюю поддержку и содействие при подготовке к приему закодированного спутникового сигнала», — резюмирует группа.

Отметим, 12 августа телегруппа StarLightMedia отчиталась об отправке САМ-модулей для декодирования спутникового сигнала провайдерам ТВ-услуг.

Напомним, согласно ранее объявленному проекту кодирования спутника, в сентябре стартует рекламная кампания для абонентов спутникового телевидения; в октябре произойдет кодирование транспортного спутникового сигнала «Зеонбуда»; в ноябре начнутся маятниковые отключения сигналов основных каналов медиагруппы для абонентов спутникового телевидения; 20 января 2020-го – произойдет кодирование спутникового сигнала. Телегруппы закодируют свой сигнал системой условного доступа Verimatrix.

Закодированными окажутся 23 телеканала: СТБ, ICTV, «Новый канал», М1, М2, «Оце» (все входят в группу StarLightMedia); «1+1», «2+2», ТЕТ, «ПлюсПлюс», «УНІАН ТБ» и «Бигуди» (все – 1+1 media); «Интер», НТН, К1, К2, «МЕГА», «Пиксель», Zoom, «Enter-фильм» (все – InterMediaGroup); «Украина», НЛО ТВ, «Индиго TV» (все – «Медиа Группа Украина»).

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