StarLightMedia также перешла в активную фазу подготовки к спутниковому кодированию

Группа StarLightMedia заявляет о подготовке провайдеров программной услуги к кодированию транспортного сигнала. Для приема кодированного сигнала провайдерам необходимы САМ-модули для его декодирования.

В холдинге напоминают, что спутниковое кодирование состоится 20 января 2020 года, оно осуществляется с использованием системы условного доступа Verimatrix. О технических требованиях StarLightMedia сообщала провайдерам заблаговременно – для перекодировки спутникового сигнала им следует модернизировать приемное оборудование. «Кодирование спутникового сигнала – одно из требований Евросоюза в области связи. StarLightMedia не отступает от своих намерений и продолжает поддерживать кампанию. Отправка САМ-модулей – это очередной шаг в безальтернативной истории кодирования», – говорится в сообщении компании.

«Мы подошли к кодированию сигнала спутника креативно. Чтобы партнерам и нам было приятно реализовывать технические, не совсем легкие, настройки параметров. Для этого мы сделали StarLight box с памяткой от отдела по работе с партнерами», – говорит Николай Фаенгольд, коммерческий директор дивизиона Digital & Pay TV StarLightMedia.

«Для нас очень важно, чтобы наши партнеры на рынке смогли вовремя подготовиться к кодированию спутникового сигнала, а зрители официальных провайдеров и в дальнейшем получали качественную ТВ-услугу. Уже сейчас мы ведем активную коммуникацию с операторами и тестируем оборудование, чтобы все партнеры были готовы к моменту кодирования и в дальнейшем предоставляли услуги своим клиентам, а также подключали новых», – комментирует Юлия Трибушная, директор дивизиона Digital & Pay TV StarLightMedia.

Ранее об отправке САМ-модулей сообщала группа 1+1 media.

Напомним, согласно ранее объявленному проекту кодирования спутника, в конце августа должен состояться старт общенациональной информационной кампании о кодировании; в октябре состоится кодирование транспортного спутникового сигнала «Зеонбуда»; в ноябре начнутся маятниковые отключения сигналов основных каналов медиагрупп для абонентов спутникового телевидения; 20 января 2020-го – телегруппы закодируют спутниковый сигнал своих каналов.

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