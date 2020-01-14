Viasat сделала официальное заявление из-за мошенников

Украинский официальный оператор спутникового телевидения Viasat (ООО «Вижн ТВ») заявляет, что против спутникового провайдера в интернете и социальных сетях усилилась мошенническая активность. Интернет-аферисты активизировались на последней неделе перед кодированием спутникового сигнала ведущих украинских национальных каналов, это неоднократно освещали СМИ.

Так, на прошлой неделе компания впервые столкнулась со спланированными мошенническими действиями неустановленными лицами, использующими айдентику, коммерческие наименования и товарный знак VIASAT.

Мошенники под видом фирменной брендированной продукции Viasat, в частности спутниковых тюнеров Strong SRT 7602, которые рекомендуется покупать для просмотра закодированных телеканалов на спутнике, продают потребителям через фейковые сайты и страницы в социальных сетях тюнеры Т2 (для цифрового эфира) неизвестного производства по цене, что не соответствует рыночным реалиям.

На данный момент компания занимается разоблачением мошенников.

ООО «Вижн ТВ» заявила, что готовит материалы для обращения в правоохранительные органы об открытии уголовных дел и привлечения виновных лиц к ответственности.

Напомним, ранее Viasat сообщила, что мошенники продают тюнеры по заниженным ценам с предложением подключить ТВ-услугу от Viasat.

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