ViacomCBS планирует запустить новую стриминговую платформу

ViacomCBS намерен запустить новый сервис потокового вещания. Он будет включать в себя контент платформы CBS All Access, а также фильмы студии Paramount Pictures и телеканалы Viacom, сообщает CNBC.

Уточняется, что более полную информацию о новом сервисе компания даст 20 февраля в рамках конференции, посвященной итогам IV квартала 2019 года. Название платформы пока не раскрывается. Также, вероятно, что пользователям будут доступны несколько моделей подписки.

Эксперты отмечают, что сервис выходит на переполненный рынок, тем более, что такие платформы, как HBO Max и Peacock пока еще не начали работать. Однако сейчас CBS All Access и премиальный сервис Showtime (оба входят в ViacomCBS) имеют более 10 млн подписчиков, в то время как абонбаза Pluto TV насчитывает 20 млн ежемесячных пользователей. В совокупности это ставит ViacomCBS на один уровень с Hulu (30,7 млн подписчиков) и Disney+ (28,6 млн подписчиков).

Напомним, что в декабре прошлого года Viacom и CBS закрыли сделку по слиянию. Обновленная компания получила название ViacomCBS. По условиям сделки Viacom была оценена в $12 млрд. При этом акционеры CBS будут владеть 61% акций объединенной компании, а акционеры Viacom — 39%. Прибыль ViacomCBS прогнозируется на уровне в $28 млрд.

Фото: pixabay

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