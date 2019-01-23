Viacom обзавелась стриминговым видеосервисом

Сумма сделки, информацию о которой обе стороны подтвердили 22 января, составляет $340 млн. Сделку завершат в первом квартале 2019 года. Об этом пишет Variety.

Viacom планирует сохранить независимость Pluto TV. Во главе сервиса останется Том Райан (Tom Ryan). Компания рассчитывает монетизировать с помощью Pluto TV собственную библиотеку за счет показа рекламы, а также использовать видеосервис, который останется бесплатным, для продвижения собственных платных цифровых услуг, включая Noggin и Comedy Central Now.

«Сегодняшний день (22 января. – Ред.) знаменует собой важный шаг в эволюции Viacom: мы работаем над тем, чтобы вперед двигалась и наша компания, и индустрия в целом. Уникальный, лидирующий на рынке продукт Pluto TV в комбинации с нашими брендами, контентом, продвинутыми рекламными возможностями и глобальным масштабом создают огромные возможности для клиентов, партнеров и самой Viacom», – заявил исполнительный директор медиахолдинга Боб Бакиш (Bob Bakish).

Вещание в рамках Pluto TV напоминает линейное. С онлайн-стримингом соседствует электронная программная сетка. Сервис, который демонстрирует рекламу, ежемесячно привлекает более 12 млн зрителей, причем 60% из них используют для просмотра смарт-телевизоры. У компании заключены партнерства с рядом производителей техники, например с Vizio. Также она предлагает своим абонентам смотреть видео в специальных приложениях. Ранее сервис привлек $52 млн венчурного финансирования от Scripps Network, Samsung Ventures, Sky и U.S. Venture Partners.

Компания Viacom заверила операторов платного ТВ, что не планирует менять стратегию своих ключевых активов – Nickelodeon, Comedy Central и MTV. Кроме того, операторы смогут предлагать доступ к Pluto TV в качестве бонуса тем абонентам, у которых подключены только интернет-услуги.

Напомним, в конце года Disney планирует запуск стримингового сервиса Disney+, ориентированного на детскую аудиторию. Компания намерена также развивать онлайн-видеосервис Hulu.

Фото: Viacom