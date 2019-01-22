Disney потеряла более $1 млрд на стриминговых сервисах

Инвестиции в сервис Hulu в прошлом финансовом году (он завершился 30 сентября 2018 года) принесли Disney убытки в $580 млн. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на отчет компании.

Еще $469 млн Disney потеряла в сегменте direct-to-consumer, в основном за счет спортивных сервисов ESPN+, которые перешли под ее контроль вместе с компанией BAMtech, и других OTT-услуг.

Таким образом, в целом сектор потокового видео принес компании убытки более чем в $1 млрд. Цифра показательна в контексте того, что Disney готовится в 2019 году запустить собственный сервис Disney+, чтобы активнее конкурировать с Netflix и Amazon.

Аналитик компании BTIG Рич Гринфилд (Rich Greenfield) предполагает, что с запуском Disney+ убытки возрастут. Кроме того, Disney еще предстоит в рамках сделки с 21st Century Fox выкупить 30% Hulu, что также повлечет дополнительные операционные расходы. «Занимаясь стримингом, стоит быть готовым к убыткам, особенно если вы выступаете в позиции догоняющего», – отметил эксперт.

Аналитики обращают внимание на то, что даже Netflix, пионеру отрасли, заработок на стриминге дается с трудом. Хотя компания стабильно отчитывается об операционном доходе, она годами наращивала долги и по-прежнему вынуждена вкладывать практически весь доход в новый контент. Так, по оценке ряда специалистов, в 2019 году Netflix потратит на новые шоу более $10 млрд.

Как сообщалось ранее, Disney планирует сфокусировать свой новый стриминговый сервис Disney+ на детскую аудиторию, а Hulu будет ориентирован на взрослых зрителей.

Напомним, компания Netflix на прошлой неделе объявила о повышении стоимости подписки. Повышение цен в том числе объяснялось ростом затрат на локализацию контента и необходимостью конкурировать с выходящими на рынок новыми игроками.

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