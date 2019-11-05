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Viacom готовит для Facebook Watch ряд коротких фильмов на основе шоу MTV

от Telekritika
От Telekritika 441
Главная Новости Viacom готовит для Facebook Watch ряд коротких фильмов на основе шоу MTV

Компания будет производить контент для европейской, американской и азиатской аудитории Facebook Watch.

Международное подразделение Viacom Digital Studios International (VDSI), которое специализируется на производстве цифрового студийного контента для европейской, американской и азиатской аудиторий Facebook Watch, планирует выпустить серию оригинальных короткометражных фильмов. Об этом пишет RapidTVNews.

Партнерство стало продолжением предыдущего соглашения MTV UK и Facebook Watch, когда интерактивное игровое шоу-викторина MTV Stax позволяло игрокам выигрывать деньги в режиме реального времени. В рамках нового сотрудничества VDSI будет создавать оригинальные цифровые программы премиум-класса для молодежи и мобильной аудитории по всему миру, учитывающих региональные особенности.

В Великобритании MTV сотрудничает с VDSI для производства 75-ти 10-минутных фрагментов короткометражного контента на основе шести шоу британского MTV. Британский контент также будет локализован на местном языке в Германии, Испании и Франции. Производство включает в себя такие сериалы: More Love and More Lies, Geordie More and Geordie OGs: The After show, JTOU: What Was I Inking, Celebrity Ex On The Beach: The After Party, Teen Mom UK: Mom’s The Word.

С конца декабря VDSI выпустит ряд шоу в Латинской Америке. В Бразилии выпустят сериал, состоящий из восьми серий, каждая из которых будет длиться от 4 до 8 минут. В Азии VDSI в партнерстве с MTV Asia выпустит серию публикаций с участием популярных людей в Азии. Премьера четырех из них состоится в этом году, а остальных четырех – в следующем. Каждая серия будет состоять из 8 серий, продолжительность которых — от 4 до 8 минут.

Отметим, в июле сообщалось, что Facebook Watch работает над запуском оригинального цифрового контента с немецким медиахолдингом ProSiebenSat.1. 

Напомним, CBS Corp и медиахолдинг Viacom находятся на финальных стадиях подготовки к повторному слиянию. После слияния CBS будет переименована в ViacomCBS.

Фото: pixabay

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