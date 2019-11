Viacom готовит для Facebook Watch ряд коротких фильмов на основе шоу MTV

Международное подразделение Viacom Digital Studios International (VDSI), которое специализируется на производстве цифрового студийного контента для европейской, американской и азиатской аудиторий Facebook Watch, планирует выпустить серию оригинальных короткометражных фильмов. Об этом пишет RapidTVNews.

Партнерство стало продолжением предыдущего соглашения MTV UK и Facebook Watch, когда интерактивное игровое шоу-викторина MTV Stax позволяло игрокам выигрывать деньги в режиме реального времени. В рамках нового сотрудничества VDSI будет создавать оригинальные цифровые программы премиум-класса для молодежи и мобильной аудитории по всему миру, учитывающих региональные особенности.

В Великобритании MTV сотрудничает с VDSI для производства 75-ти 10-минутных фрагментов короткометражного контента на основе шести шоу британского MTV. Британский контент также будет локализован на местном языке в Германии, Испании и Франции. Производство включает в себя такие сериалы: More Love and More Lies, Geordie More and Geordie OGs: The After show, JTOU: What Was I Inking, Celebrity Ex On The Beach: The After Party, Teen Mom UK: Mom’s The Word.

С конца декабря VDSI выпустит ряд шоу в Латинской Америке. В Бразилии выпустят сериал, состоящий из восьми серий, каждая из которых будет длиться от 4 до 8 минут. В Азии VDSI в партнерстве с MTV Asia выпустит серию публикаций с участием популярных людей в Азии. Премьера четырех из них состоится в этом году, а остальных четырех – в следующем. Каждая серия будет состоять из 8 серий, продолжительность которых — от 4 до 8 минут.

Отметим, в июле сообщалось, что Facebook Watch работает над запуском оригинального цифрового контента с немецким медиахолдингом ProSiebenSat.1.

Напомним, CBS Corp и медиахолдинг Viacom находятся на финальных стадиях подготовки к повторному слиянию. После слияния CBS будет переименована в ViacomCBS.

Фото: pixabay

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!