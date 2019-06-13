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🌍Facebook ищет контент для своего видеосервиса в Европе

от Telekritika
От Telekritika 38
Главная Интернет 🌍Facebook ищет контент для своего видеосервиса в Европе

Facebook ведет переговоры с немецкой медиакомпанией ProSieben Sat.1 о выходе их шоу и программ в Watch. Видеоплатформа готова платить за новостной и развлекательный контент, но европейские медиакомпании нелегко идут навстречу.

Facebook не оставляет надежды на свой видеосервис Watch и работает над запуском оригинального цифрового контента с ProSiebenSat.1, который владеет немецкими аналогами «Голоса» и «Топ-модели», а также шоу Late Night Berlin. Кроме того, платформа пытается привлечь больше новостных каналов на международном рынке. Об этом пишет Digiday.

Не все европейские компании спешат работать с Facebook. Медийные агентства Великобритании по-прежнему не знают, могут ли они соответствовать их требованиям в отношении масштаба, производительности и безопасности бренда. Например, в США Facebook платит программам и шоу от $1 до 10 млн, но может не продлить соглашение из-за низких рейтингов.

Тем не менее, компания утверждает, что на просмотр Watch 140 миллионов человек тратят минимум минуту в день. В среднем эти ежедневные посетители проводят более 26 минут в Watch каждый день, этот показатель почти удвоился за последние шесть месяцев. По данным Facebook, количество страниц, приносящих издателям и создателям более $1 тыс. в месяц, увеличилось в восемь раз, в то время как число страниц, заработавших более $10 тыс. в месяц, утроилось по сравнению с прошлым годом.

Ранее стало известно, что Сильвио Берлускони приобрел акции ProSiebenSat.1, нового партнера Facebook в Германии.

Фото: © SAT.1/André Kowalski

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