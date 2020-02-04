Ведущим бэкстейджа Нацотбора на «Евровидение-2020» стал Владимир Бирюков

8 февраля в прямом эфире на телеканалах СТБ и «UA: Перший» стартует Национальный отбор на «Евровидение-2020», сообщает пресс-служба СТБ.

В этом году ведущим включений с бэкстейджа стал Владимир Бирюков – теле- и радиожурналист с 11-летним опытом освещения конкурса «Евровидение».

Владимир с 2009 года сотрудничает с конкурсом в составе делегации прессы. Вел прямые трансляции бэкстейджа и работал на красных дорожках во время церемонии открытия Red Carpet Opening Ceremony – Eurovision Song Contest. Сотрудничал с такими конкурсантами как: Loreen, BLUE, Bonnie Tyler, JEDWARDS, Alexander Rybak, Arash, Netta, Emmelie de Forest, Måns Zelmerlöw, Conchita WURST и многими другими. Автор книги «История (НЕ)известного журналиста», в которой рассказывает о закулисье «Евровидения».

Кроме этого, Владимир Бирюков стал ведущим онлайн-проекта СТБ «Дневники Евровидения». Это будет серия внеэфирных эксклюзивных видео, в которые войдут острые интервью с участниками Национального отбора и обзоры репетиций прямых эфиров. Выходить «Дневники Евровидения» также будут на официальных страницах СТБ в Youtube и Facebook.

Напомним, прямые эфиры Национального отбора на «Евровидение-2020» пройдут 8, 15 (полуфиналы) и 22 февраля (финал) одновременно на СТБ и телеканале Общественного вещателя «UA: перший».

Фото: Facebook-страница Владимира Бирюкова

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