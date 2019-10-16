«Суспільне» и СТБ начинают национальный отбор на Евровидение-2020   

Телеканал СТБ и «UA: Суспільне мовлення» объявили о начале национального отбора на Евровидение-2020. Об этом сообщает пресс-служба «Суспільного».

В этом году отбор будет проходить по обновленным правилам: в них внесены условия об ограничении выступлений конкурсантов в стране-агрессоре. Теперь участником национального отбора может быть только исполнитель или коллектив, который не осуществляет концертной деятельности на территории РФ с 2014 года, не планирует и не анонсирует ее во время конкурса и в финале Евровидения, а также не въезжал на территорию Крыма с нарушением законодательства Украины.

«Евровидение – особый песенный конкурс, он не только о музыке, но и о возможности представить свою страну в мире. Поэтому для нас, как для общественного вещателя Украины, важно совместно с СТБ организовать отбор таким образом, чтобы представителем Украины был не только талантливый и яркий артист, но и тот, кто полностью понимает эту ответственность, разделяет позицию и ценности украинского общества и готов соблюдать правила конкурса; тот, кто сможет лучше представить нашу страну на международной арене», – прокомментировал председатель правления «UA: Суспільне мовлення» Зураб Аласания.

В свою очередь, управляющий директор телеканала СТБ Людмила Семчук говорит, что необходимо сохранять имидж национального отбора как главного музыкального события и конкурса с прозрачной системой голосования.

В этом году финансовую поддержку победителю национального отбора при подготовке, поездке и пребывании на Евровидении будет оказывать «UA: Суспільне мовлення». Расходы на проведение кастинга и телевизионную часть национального отбора берет на себя телеканал СТБ.

Другие пункты Правил национального отбора остались без изменений. Отбор будет состоять из трех этапов: всеукраинский онлайн-сбор анкет (продлится до 25 декабря), телевизионные полуфиналы (8 и 15 февраля) и финал, во время которого Украина назовет своего представителя на «Евровидение-2020» (22 февраля).

Участниками конкурса могут быть как самостоятельные исполнители, так и коллективы, в составе которых не более шести человек. Конкурсная песня должна быть оригинальной, продолжительностью не более трех минут, а ее текст не может содержать призывов политического, коммерческого или военного характера. К участию не допускаются песни, которые уже полностью или фрагментами публично исполнялись до 1 сентября 2019 года.

Прямые эфиры национального отбора 2020 года пройдут 8, 15 (полуфиналы) и 22 февраля (финал) одновременно на СТБ и телеканале «UA: Суспільне мовлення».

Напомним, 65-й ​​международный песенный конкурс Евровидение-2020 состоится 12, 14 и 16 мая 2020 года в городе Роттердам, Нидерланды. Прием анкет на конкурс начинается 16 октября. Музыкальным продюсером национального отбора остается Руслан Квинта, креативным продюсером выступит Наталья Франчук, а ведущим прямых эфиров – Сергей Притула.

Фото: пресс-служба

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