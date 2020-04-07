Ведущие программы «Факты недели. 100 минут» будут вести эфир поодиночке

Чтобы уменьшить риски заражения COVID-19, на телеканале ICTV приняли решение о том, что в период карантина информационную программу «Факты недели. 100 минут» ведущие Оксана Соколова и Сергей Кудимов будут вести по одному. Ранее они работали в студии вместе. Об этом сообщает пресс-служба телеканала ICTV.

Чтобы подготовить выпуск, журналисты «Фактов недели» по возможности работают над сюжетами в домашних условиях. «Мы максимально сократили внешнее общение наших журналистов. Все, что они могут делать удаленно, они делают из дома. Все осваивают гаджеты, видеоконференции и другие возможности цифровой реальности. Мы надеемся сохранить в таком режиме работоспособный коллектив, чтобы продолжать выдавать еженедельник, поскольку понимаем, что критичный анализ ситуации сейчас необходим людям как никогда. Исходя из этого, приняли решение вести передачу с Сергеем поочередно», — поделилась ведущая и руководитель проекта Оксана Соколова.

В это воскресенье, 12 апреля, в студии зрители увидят Сергея Кудимова. Оксана Соколова будет помогать ему из дома.

Напомним, ранее «Факты ICTV» запустили сайт о коронавирусе.

Фото: ICTV

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