«Факты ICTV» запустил сайт о коронавирусе

«Факты ICTV» решили запустить сайт, где собрана вся самая важная и проверенная информация, сообщает пресс-служба канала.

На сайте в реальном времени можно наблюдать за распространением вируса в мире и в Украине. Также размещена вся основная информация о симптомах, профилактике и рекомендациях.

«На сайте собрана самая важная информация о коронавирусе, которую должен знать каждый украинец: как защитить себя, какие симптомы у больных коронавирусом (по данным ВОЗ) и куда бежать, если подобные симптомы начали у человека проявляться. Мы добавили советы людей, которым доверяют украинцы: Евгения Комаровского (детский врач), Ульяны Супрун и Зоряны Скалецкая (экс-министры здравоохранения Украины)», — отмечает директор департамента интернет-проектов ICTV Ольга Тищук.

«Факты ICTV» предлагают всем изданиям брать эксклюзивные материалы, сюжеты и видео о распространении коронавируса в Украине с прямой ссылкой на сайт «Факты ICTV». Это относится и к публикациям, в которых есть комментарии чиновников, экспертов, очевидцев по Covid-19, а также к блогам и видео.

Фото: ICTV

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!