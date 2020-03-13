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«Факты ICTV» запустил сайт о коронавирусе

от Telekritika
От Telekritika 208
Главная Новости «Факты ICTV» запустил сайт о коронавирусе

На сайте в реальном времени можно наблюдать за распространением вируса в мире и в Украине.

«Факты ICTV» решили запустить сайт, где собрана вся самая важная и проверенная информация, сообщает пресс-служба канала.

На сайте в реальном времени можно наблюдать за распространением вируса в мире  и в Украине. Также размещена вся основная информация о симптомах, профилактике и рекомендациях.

«На сайте собрана самая важная информация о коронавирусе, которую должен знать каждый украинец: как защитить себя, какие симптомы у больных коронавирусом (по данным ВОЗ) и куда бежать, если подобные симптомы начали у человека проявляться. Мы добавили советы людей, которым доверяют украинцы: Евгения Комаровского (детский врач), Ульяны Супрун и Зоряны Скалецкая (экс-министры здравоохранения Украины)», — отмечает директор департамента интернет-проектов ICTV Ольга Тищук.

«Факты ICTV» предлагают всем изданиям брать эксклюзивные материалы, сюжеты и видео о распространении коронавируса в Украине с прямой ссылкой на сайт «Факты ICTV». Это относится и к публикациям, в которых есть комментарии чиновников, экспертов, очевидцев по Covid-19, а также к блогам и видео.

Фото: ICTV

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