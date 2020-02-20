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В Великобритании запуcтили новую стриминговую платформу — jazzed

от Telekritika
От Telekritika 280
Главная Диджитал В Великобритании запуcтили новую стриминговую платформу — jazzed

Для тех, кто любит джаз и не только.

Создатели называют jazzed «первой в мире стриминговой платформой, ориентированной на джаз», передает musicbusinessworldwide.com.

Основателями стриминга являются Джонатан Арендт, бывший совладелец Jazz FM, Фрэнк Таубер, Марсель Энг, экс-руководитель Bertelsmann и Sony Music.

Данный сервис располагает библиотечным аудио- и видеоконтентом, эксклюзивным видеоконтентом, подкастами. Что касается видеоконтента, то подписчикам будут доступны музыкальные клипы, интервью с артистами, стриминги живых концертов и сессий, документальное кино о музыкантах и т.п.

Пользователям будет доступна бесплатная версия jazzed (10 аудиоканалов, наличие рекламы, доступ к видео), либо же версия по подписке jazzed + (40 аудиоканалов, доступ к эксклюзивным видео, без рекламы) за 5,99 фунтов стерлингов в месяц ($7,78). Также предусматривается запуск jazzed premium в конце 2020 года, предоставляющий пользователям доступ к эксклюзивному и обеспечивающему HD-качество звука контенту .

Напомним: ранее стало известно, что Netflix и Disney пытаются заполучить индийскую аудиторию.

Фото: musicbusinessworldwide.com

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