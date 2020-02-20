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Netflix и Disney пытаются заполучить индийскую аудиторию

от Telekritika
От Telekritika 339
Главная Диджитал Netflix и Disney пытаются заполучить индийскую аудиторию

Локальные стриминговые платформы объявили им войну.

Компании Netflix Inc. и Walt Disney Co. вкладывают внушительные бюджеты в привлечение аудитории из Индии, однако локальные стриминговые платформы заявили, что готовы противостоять этой экспансии, передает thehindubusinessline.com.

Генеральный директор индийского стриминга Zee5 Тарун Катьял заявил, что иностранным платформам будет сложно завоевать индийского зрителя, потому что они «… не понимают особенности менталитета и не имеют достаточного количества библиотечного контента». Он также отметил, что за два года своего существования Zee5 выпустил более 100 оригинальных шоу на местных диалектах. А это в 10 раз больше, чем у любого их конкурента.

Также Катьял отмечает, что у Zee5 нет иного выхода, кроме как выпускать новые шоу еще более быстрыми темпами. В течение 2020 года года платформа планирует создать 70 — 80 оригинальных шоу, а в 2021 году — выпустить 15 фильмов в цифровом формате.

Также в Zee5 уверены, что битву за локального зрителя им поможет выиграть языковой фактор. Дело в том, что население Индии разговаривает на 22 языках и наречиях. И в этом сегменте иностранным платформам конкурировать будет трудно.

На данный момент представители Netflix и Disney Hotstar в Индии отказались от комментариев.

Напомним: ранее компания Disney заявила, что представит свой потоковый сервис Disney+ в Индии на платформе Hotstar 29 марта 2020 года (на эту дату запланирован старт сезона Индийской премьер-лиги). В то же время Netflix заявила, что в ее планах — подписать 100 млн зрителей из Индии (на данный момент платформа располагает 4 млн индийских подписчиков). Чтобы достичь желаемого, в 2019 году Netflix вдвое снизил цены на подписку при условии, что индийские юзеры подпишутся минимум на три месяца. Другие потоковые сервисы, Apple TV+, Amazon Prime и Hotstar (Disney), также предлагали скидки, значительно бОльшие, чем на других рынках.

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Фото: unsplash.com

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