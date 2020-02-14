Пользователи Samsung получат доступ к эксклюзивному контенту Netflix

Samsung и Netflix объявили о партнерстве, предполагающем расширенную интеграцию приложения онлайн-кинотеатра на мобильные гаджеты Samsung и предоставление его владельцам эксклюзивного контента от Netflix. Пользователи смартфонов Samsung получат возможность управлять приложением Netflix с помощью голосового помощника Bixby, пишет TechCrunch.

Согласно данным источника, для Samsung это сотрудничество станет возможностью большего распространения своей продукции за счет интеграции стримингового сервиса в определенные мобильные функции. В свою очередь Netflix на это партнерство ставит много, поскольку надеется таким образом устоять в конкуренции с не менее крупными потоковыми платформами.

Это позволит Netflix расширить свое проникновение в мобильной среде на фоне замедления роста абонентской базы в США, а также сильной конкуренции со стороны Disney+, Apple TV+, HBO Max, Peacock NBCU и Quibi. За счет сотрудничества с Samsung видеосервис надеется поправить свое положение.

Партнерство южнокорейского производителя и американского стримингового гиганта не подразумевает анонсы исключительных прав Samsung на оригинальные проекты Netflix. Видеосервис может свободно публиковать контент на своих собственных каналах социальных сетей. Однако Netflix покажет им бонусные материалы к оригинальному контенту, в частности бэкстейджи, снятые на Samsung Galaxy S20.

Напомним, в прошлом месяце стало известно, что Netflix и Apple претендует на покупку прав на фильмы голливудской киностудии Metro Goldwyn Mayer.

Фото: pixabay

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