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Netflix и Apple могут купить права на фильмы студии MGM

от Telekritika
От Telekritika 447
Главная Кино Netflix и Apple могут купить права на фильмы студии MGM

Кинокомпании MGM принадлежит каталог фильмов о Джеймсе Бонде и франшиза «Рокки».

Metro-Goldwyn-Mayer провела предварительные переговоры с рядом компаний, включая Apple и Netflix, чтобы продать права на фильмы, созданные студией. Об этом пишет CNBS.

MGM принадлежит не только каталог Джеймса Бонда и франшиза «Рокки», но и несколько текущих хитовых шоу, включая «Рассказ служанки», которая транслируется на Hulu, и Live PD – полицейское реалити-шоу, которое было самым популярным шоу на кабельном телевидении и в эфире на A & E. 

Также компания владеет премиальной кабельной сетью Epix. Доход MGM за первые девять месяцев года составил около $1 млрд, из них от лицензирования теле- и кинопродукции – $600 млн и подписка Epix –  $300 млн. 30 сентября 2019 года, MGM отчиталась о скорректированной прибыли после вычета процентов, налогов и прочего – в $123 млн.

Представители MGM, Apple и Netflix от комментариев отказались.

Напомним, ранее Netflix приобрела эксклюзивные права на трансляцию полного каталога фильмов от японского анимационного дома Studio Ghibli.

Фото: MGM

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