КиноНовости

Netflix приобрела эксклюзивные права на трансляцию всех фильмов студии Ghibli

от Telekritika
От Telekritika 247
Главная Кино Netflix приобрела эксклюзивные права на трансляцию всех фильмов студии Ghibli

Среди самых популярных анимаций студии «Принцесса Мононоке», «Унесенные призраками», «Мой сосед Тоторо».

Netflix приобрела эксклюзивные права на трансляцию полного каталога фильмов от японского анимационного дома Studio Ghibli для всех стран мира за пределами Северной Америки и Японии. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Согласно сделке все фильмы Ghibli, в том числе «Принцесса Мононоке» Хаяо Миядзаки, «Унесенные призраками» и «Подвижный замок Хаула» будут доступны через потоковую трансляцию.

Увидеть анимационные фильмы студии можно будет на Netflix с 1 февраля 2020-го года во всем мире за исключением США, Канады и Японии. Для удобства просмотра подготовят субтитры на 28 языках, а дубляж будет доступен на 20 языках. Так как фильмы будут выпускать постепенно, уже к середине 2020 года все анимации Ghibli будут доступны на стриминге.

Что касается Америки – в ней эксклюзивные права на показ фильмов студии уже получил онлайн-кинотеатр HBO Max — который запустят до конца весны. Также на территории США и Канады каталог Ghibli можно купить почти на всех диджитал-площадках, включая Apple TV, Amazon и Google Play. Однако придется заплатить от 10$ за фильм.

Студия Ghibli, созданная в 1985 году режиссерами анимации Миядзаки и Исао Такахата, стала всемирно известной благодаря своим оригинальным анимационным историям о фантастических мирах и эпических сагах. Фильмы студии Ghibli получили шесть номинаций на Оскар в категории анимационных фильмов, выиграв одну в 2003 году за «Унесенных призраками».

Фото: кадр из «Унесенных призраками»

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

В Украину не пустили актеров из РФ, посетивших...

20.01.2020

Обновленная digital-платформа «Суспільного» собрала более 1 млн просмотров

21.01.2020

Телеканал Showtime закрывает сериал «Бесстыдники»

21.01.2020

Приложение Disney+ стало самым популярным среди OTT-сервисов в...

14.01.2020

Facebook будет усиленно бороться с фейками

08.01.2020

Тарантино снимет сериал Bоunty Law, показанный в «Однажды...

20.01.2020

Смотрящий Порошенко в угольной сфере закрыл сделку по...

24.12.2019

Megogo покажет киберспортивный турнир по Dota 2

02.01.2020

Новый сезон «Кто против блондинок?» стартует 4 февраля

14.01.2020

Франко-украинский фильм назван одним из худших в 2019...

26.12.2019