Netflix приобрела эксклюзивные права на трансляцию всех фильмов студии Ghibli

Netflix приобрела эксклюзивные права на трансляцию полного каталога фильмов от японского анимационного дома Studio Ghibli для всех стран мира за пределами Северной Америки и Японии. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Согласно сделке все фильмы Ghibli, в том числе «Принцесса Мононоке» Хаяо Миядзаки, «Унесенные призраками» и «Подвижный замок Хаула» будут доступны через потоковую трансляцию.

Увидеть анимационные фильмы студии можно будет на Netflix с 1 февраля 2020-го года во всем мире за исключением США, Канады и Японии. Для удобства просмотра подготовят субтитры на 28 языках, а дубляж будет доступен на 20 языках. Так как фильмы будут выпускать постепенно, уже к середине 2020 года все анимации Ghibli будут доступны на стриминге.

Что касается Америки – в ней эксклюзивные права на показ фильмов студии уже получил онлайн-кинотеатр HBO Max — который запустят до конца весны. Также на территории США и Канады каталог Ghibli можно купить почти на всех диджитал-площадках, включая Apple TV, Amazon и Google Play. Однако придется заплатить от 10$ за фильм.

Студия Ghibli, созданная в 1985 году режиссерами анимации Миядзаки и Исао Такахата, стала всемирно известной благодаря своим оригинальным анимационным историям о фантастических мирах и эпических сагах. Фильмы студии Ghibli получили шесть номинаций на Оскар в категории анимационных фильмов, выиграв одну в 2003 году за «Унесенных призраками».

Фото: кадр из «Унесенных призраками»

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