В Великобритании digital-медиа более популярны, чем традиционные СМИ — исследование

Согласно данным исследования eMarketer, в 2019 году жители Великобритании больше времени уделяют цифровым медиа, чем традиционным СМИ.

По оценкам экспертов, в 2019 году взрослая аудитория Великобритании ежедневно тратила на цифровые медиа 5 часов 16 минут. Это составляет 52,2% от общего количества времени, потраченного на СМИ. Для сравнения: в 2018 году британцы тратили на диджитал-медиа и на традиционные медиа в среднем по 5 часов 3 минуты ежедневно. Однако в 2019-ом время, проведенное с традиционными СМИ (имеются в виду ТВ, газеты, журналы, радио), сократилось на 4,2% и составило 4 часа 50 минут.

«Мы прогнозируем увеличение временного разрыва в ближайшие годы, поскольку потребление контента активно смещается на цифровые платформы. На это должны обратить внимание как медиакомпании, так и маркетологи — им необходимо будет тщательно пересмотреть рекламные бюджеты. Да, традиционные медиа по-прежнему будут важны, но наметившаяся тенденция красноречиво говорит о том, что медиахолдингам в дальнейшем придется разрабатывать более сложные стратегии привлечения клиентов», — прокомментировал старший аналитик eMarketer в Великобритании Билл Фишер.

Аналитики уверены, что к 2021 году время, потраченное на digital-медиа, возрастет до 5 часов 35 минут в день, тогда как традиционным СМИ будет уделяться 4 часа 33 минуты.

В 2019 году взрослая аудитория Великобритании тратила 1 час 25 минут в день на просмотр цифрового видео, что на 10,4% больше, чем в 2018 году. Мобильный телефон останется лидером по потреблению цифрового видео среди взрослых: так, в 2019 году они тратили на просмотр со смартфонов на 36 минут (7,2%) больше, чем в 2018 году. Что до«других подключенных устройств» (имеются в виду smart TV, игровые приставки), то время проведенное с ними выросло на 20,7% в 2019 году.

Напомним: согласно данным недавних исследований, проведенных компаниями eMarketer, Zion Market Research и Common Sense Media, современные подростки любят ТВ больше, чем соцсети.

Фото: unsplash.com

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