В утреннем шоу на канале «Киев» появятся три новые ведущие

На канале «Киев» появятся сразу три новые телеведущие: Габриэлла Массанга, Олеся Кобзар и Антонина Антоша. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Габриэлла Массанга ранее работала на «5 канале», где вела прогноз погоды, а также была автором и ведущей программ «Мамина школа» и «Семейные встречи». Кроме того Массанга рассказывает о погоде на «Украинском радио», а также занимается благотворительными проектами. Новая ведущая приступит к работе в программе «Утро по-киевски» уже с 23 марта.

Кроме нее в «Утре» появятся две новые ведущие утреннего блока новостей «СТН» — Олеся Кобзар и Антонина Антоша.

Олеся до недавнего времени работала на телеканале АТR, а ранее – на «Первом Автомобильном» и канале «1+1».

Антонина переходит на канал «Киев» с UATV English. Она около пятнадцати лет проработала в новостях в качестве ведущей и журналистки.

Олеся Кобзар и Антонина Антоша будут вести утренний блок «СТН» по очереди – неделя через неделю. А Габриэлла Массанга будет в эфире ежедневно по будням.

Программа «Утро по-киевски» стартовала на телеканале «Киев» в феврале этого года. Она состоит из новостных выпусков «СТН», а также рубрик: «Киев. RADAR», «Погода», «Блог по-киевски», «Киев. Открыто», «Пресс-обзор», «Светские хроники», «Качественная жизнь», «Киевские истории», «Kyiv TOUR».

«Утро по-киевски» выходит на канале «Киев» по будням с 7 до 9 утра.

Ранее мы сообщали, что программа «Утро по-киевски», которая выходит на телеканале «Киев», с 23 марта запускает новую рубрику – «Онлайн-уроки английского языка». Ее будет вести украинский полиглот, который знает семь иностранных языков, Иван Бобров.

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