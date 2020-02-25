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В Украине появилось новое медиа о технологиях и fintech

от Telekritika
От Telekritika 1004
Главная Новости В Украине появилось новое медиа о технологиях и fintech

Проект получил название «Процесс».

В Украине начало работу новое медиа об инновациях и технологиях — «Процесс» (processer.media), сообщает пиар-служба. В фокусе нового издания — технологии и компании, которые меняют мир.

Главным редактором стал Лев Шевченко. Последние два года он работал выпускающим редактором общественно-политического медиа Ua News, а до этого работал в издании о технологиях Apparat.

«Процесс» запускается с минимальным штатом, но уже предлагает авторам с интересными темами работу на гонорарной основе.

Монетизация планируется за счет нативных спецпроектов с брендами, которые разделяют ценности редакции, и размещения новостей на коммерческой основе. В перспективе рассматривают модель подписки с ранним доступом к эксклюзивным материалам.

Напомним, ранее стало известно, что 80% молодежи делятся паролями от платных сервисов.

Фото: processer.media

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