В топ-100 инновационных лидеров Forbes вошла всего одна женщина

Forbes подвергся волне критики за то, что включил только одну женщину в свой список 100 самых инновационных лидеров Америки. В ответ редактор Рэндалл Лейн заявил, что это является результатом методологии данных компании, пишет Huffpost.

Объяснение Лейна появилось через несколько дней после того, как читатели заметили, что Барбара Рентлер, генеральный директор Ross, стала единственной женщиной, попавшей в рейтинг представителей бизнеса, который каждый год составляет издание.

Рэндалл Лейн заявил, что список составляют не редакторы Forbes. По его словам, подавляющее большинство рейтингов Forbes создаются на основе данных, где определяется методология и подсчитываются цифры. «Что касается рейтинга новых лидеров в области инноваций, мы годами оттачивали его методологию с помощью нашего списка наиболее инновационных компаний в сотрудничестве с профессорами BYU и INSEAD». Эту методологию применили к генеральным директорам или основателям крупнейших компаний, которые «стоят» не менее $10 млрд или быстро растут.

И хотя Лейн не извинился, он признал, что система неисправна и дает результаты, которые не отражают реальность. «Наша методология была ошибочной – как минимум, когда речь шла о том, чтобы выбрать тех, кто имеет право быть оцененным», – написал редактор Forbes. Он также признал, что мужчины непропорционально представлены в топе лидеров крупнейших компаний и что по сути это «мужской» список. По его словам, «у женщин здесь никогда не было шансов».

Это второй раз за полгода, когда Forbes подвергся критике за свою методологию. В марте журнал объявил Кайли Дженнер самым молодым в мире селфмейд-миллиардером. В ответ читатели указали, что она из одной из самых богатых семей индустрии развлечений.

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