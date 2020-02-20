В США зрители массово отписываются от кабельных и спутниковых телеканалов

В течение 2019 года в США 6 млн зрителей отписались от кабельных и спутниковых телеканалов, передает variety.com.

За год количество подписчиков уменьшилось на 7%, т.е. на 6 млн человек. В четвертом квартале 2019 года кабельное и спутниковое ТВ Америки лишилось 1,5 млн подписчиков. По итогам прошлого года, общее количество подписчиков на кабельные и спутниковые каналы в США составляет 83 млн.

Более всех отток зрителей ощутили такие медиахолдинги: AT&T, потеряв 1,16 млн подписчиков, Dish, потеряв 194-тысячную аудиторию, и Comcast, потеряв 149-тысячную аудиторию.

Причиной такого масштабного оттока стала не только популярность стриминговых платформ, но и повышение цен на услуги платного телевидения — подписки на Netflix, Hulu и другие платформы стоят куда дешевле.

Даже с учетом роста сервисов YouTube TV и Hulu With Live TV, число подписчиков которых выросло с 7,52 млн в 2018 году до 9,96 млн в 2019 году, общий объем платного телевидения в США сократился на 3,6 млн домохозяйств (3,8%).

Аналитики отмечают, что у медиакомпаний есть два варианта: снизить потребительские расходы за счет новых digital-продуктов, как это делают Disney, WarnerMedia и NBCUniversal, или оставить минимальное количество сетей, которые будут покрывать нужды существующего количества подписчиков.

Напомним: ранее стало известно, что в Великобритании запуcтили новую стриминговую платформу — jazzed.

Фото: Телекритика

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