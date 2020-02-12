В США запустили новостной телеканал для афроамериканцев

10 февраля в США запустился новый кабельный канал — Black News Channel. Это первый канал, где все сотрудники эфира — темнокожие. Black News Channel основал бывший сенатор-республиканец от штата Оклахома Джей Си Уоттс, сообщает NBC News.

Первыми регионами США, где новый канал стал доступен накануне, были выбраны Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Атланта (33 млн домохозяйств). В этих городах статистически больше темнокожего населения.

Как говорится в пресс-релизе о запуске, «это будет первый телеканал, где весь контент делается темнокожими и для темнокожих». Канал базируется в Таллахасси, штат Флорида. По словам Уоттса, в программах BNC будут представлены исключительно темнокожие телеведущие, в частности либертарианский радиоведущий Ларри Элдер. Тем не менее сеть не будет полностью управляемой или принадлежащей афроамериканцам: генеральный директор Боб Бриланте и главный операционный директор Джим Зервех являются белыми.

Уоттс сказал, что сеть обеспечит надежное и точное беспартийное освещение проблем, которыми часто пренебрегают основные средства массовой информации. В частности, массовые лишения свободы, здоровье, благополучие и другие проблемы афроамериканцев.

Отмечается, что, согласно телерейтингам Nielsen, самым популярным среди афроамериканского населения США является канал MSNBC.

Фото: BNC

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