В США появится конкурент Disney и Nickelodeon

CEO GoNoodle Кейси Эстенсон заявил, что планирует в ближайшее время вырастить компанию до уровня Disney и Nickelodeon, передает variety.com.

Получив недавно новый финансовый транш, Эстенсон нанял в свою команду бывших руководителей Disney, Warner Bros. и Quibi. Всего за два года работы ему удалось привлечь $20,7 млн инвестиций. Отметим, что ранее сам Кейси занимал должность генерального менеджера CNN Digital.

Весной 2019 года компания перезапустила свое приложение, которое с тех пор было загружено 3 млн раз. По словам Эстенсона, GoNoodle ежемесячное количество активных пользователей превышает отметку в 1 млн, а YouTube-канал считывает более 700 тыс. подписчиков, общее количество просмотров при этом составляет около 400 млн.

Большую часть доходов GoNoodle обеспечивают бренды-партнеры, среди которых DreamWorks Animation, Universal Pictures, Cartoon Network и Warner Bros. Компания демонстрирует спонсорский контент по отдельному каналу, при этом демонстрация ограничена по времени. Однако Кейси считает, что этого недостаточно. В его планах — продажа мерча, детских товаров, а также подписка на VOD.

Напомним: сервис GoNoodle был запущен в 2013 году. Его миссия заключается в популяризации физической активности среди детей. Сегодня, согласно статистике компании, около 80% общеобразовательных начальных школ США используют видеоуроки GoNoodle во время перемен. Также, если верить статистике, ежемесячно с сервисом взаимодействуют 14 млн детей.

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Фото: GoNoodle

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