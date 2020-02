Bloomberg и The Information предлагают пользователям совместную подписку

Издания Bloomberg и The Information ввели пакетную подписку за $499 в год. Таким образом они хотят расширить свои аудитории и нарастить прибыль, передает digiday.com.

Подписчики получат доступ ко всему платному контенту обоих изданий, включая приложение The Information, прямые трансляции Bloomberg TV, подкасты, информационные рассылки Bloomberg и пр. Данное предложение будет действовать в течение 2020 года.

Пакетное предложение лучше воспринимается людьми, потому что они понимают, что платят не за один источник контента, а сразу за несколько. Это очень хороший способ зароботка для нишевых и отраслевых изданий. Судите сами: отдельная подписка на The Information стоит $399 в год, на Bloomberg — $415. Тогда как пакетное предложение обойдется на $315 дешевле.

Согласно данным исследовательской компании Comscore, в декабре 2019 года The Information посетили около 103 тыс. уникальных пользователей, а Bloomberg — 26 млн. Однако независимо от того, какое медиа привлечет больше подписчиков, прибыль партнеры разделят пополам. Об этом заявила главный редактор The Information Джессика Лессин. После окончания акции Bloomberg и The Information установят стоимость и условия подписки на следующий год индивидуально для каждого издания.

Фото: centerforcommunication.org

