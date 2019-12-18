В США остановили работу огромного пиратского видеосервиса

В США правоохранительные органы пресекли работу двух пиратских ресурсов iStreamItAll и Jetflix. Доступ к iStreamAll уже закрыт властями США, а Jetflix до сих пор доступен. Первый является одним из крупнейших нелегальных ресурсов по предоставлению доступа к нелицензионному контенту, передает CNN со ссылкой на уведомление Министерства юстиции США.

Правоохранителям удалось установить личности двух злоумышленников, имевших непосредственное отношение к созданию и ведению пиратских ресурсов. Они были задержаны ранее, а на прошлой недели они признали свою вину. Собственниками ресурсов оказались компьютерные программисты из Лас-Вегаса — 36-летний Дэррил Джулиус Поло и 40-летний Луис Энджел Вилларин.

По сообщению Министерства юстиции, Поло был особенно вовлечен в iStreamItAll (ISIA): «Поло рассылал потенциальным подписчикам электронные письма, в которых подчеркивалось наличие огромного каталога у ISIA, и призывал их отказаться от лицензированных услуг, и вместо этого подписаться на ISIA», — заявляет Министерство юстиции. Также Поло написал специальный софт, который анализировал другие пиратские сайты, искал новый контент и загружал его на iStreamItAll и Jetflix. Он скачивал пиратские фильмы и сериалы с помощью Torrent-клиента, а затем обрабатывал и размещал этот контент на своем сайте. Поло сообщил, что заработал на пиратстве $1 млн.

Библиотека iStreamItAll включала в себя около 11 тыс. кинофильмов и 118 тыс. эпизодов сериалов. Точное количество подписчиков обоих сайтов неизвестно, но в официальных документах говорится о «десятках тысячах». Оба сайта работали по подписке. Стоимость подписки на Jetflix — от $1,99 в месяц за базовый аккаунт и $4,99 — за премиум.

В Министерстве юстиции США говорят о том, что оба сайта не только были доступны абсолютно любому пользователю сети, но и поддерживали разные типы устройств, платформ и ОС, что делало их использование и распространение довольно широким.

Приговор для Дэррила Поло и Луиса Вилларино будет оглашен в марте 2020 года в штате Вирджиния. По этому делу также были задержаны еще шесть подозреваемых, суд над которыми состоится в феврале следующего года.

Напомним, в октябре стало известно, что в Нидерландах в рамках борьбы с пиратством были отключены сервера плеера Moonwalk, используемого в 80% российских пиратских стриминговых сайтов. Из-за этого была остановлена работа таких популярных киноресурсов, как BasKino, HDrezka, KinoGo, «ГидОнлайн» и некоторых других. По данным BREIN [Нидерландской ассоциации по защите прав в индустрии развлечений], в базе данных Moonwalk содержались 26 тыс. фильмов и свыше 10 тыс. сериалов.

Фото: pixabay