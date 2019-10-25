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Вместе с Moonwalk закрылись еще два пиратских видеоплеера

от Telekritika
От Telekritika 116
Главная Новости Вместе с Moonwalk закрылись еще два пиратских видеоплеера

Эксперты уверяют, что «пришел конец большой тройки пиратских CDN».

Международная компания по предотвращению кибератак Group-IB сообщила на своем сайте, что после ликвидации пиратского плеера Moonwalk CDN (Content Delivery Network), который был одним из крупнейших пиратских провайдеров видеоконтента для русскоязычных стран, закрылись еще два ведущих пиратских CDN — HDGO и Kodik. Специалисты компании отмечают, что закрытие этих плееров нанесло ущерб 90% пиратским стриминговым сервисам в России.

По сведениям Group-IB, HDGO прекратил работать 18 октября 2019 года, а Kodik — 23 октября 2019 года. Ликвидация Moonwalk нанесла удар по технической инфраструктуре сервиса, который вызвал цепную реакцию — в результате начались проблемы с доставкой видеоконтента у плееров HDGO и Kodik, которые использовали общие с Moonwalk серверы в Нидерландах. Kodik сразу потерял почти половину своего контента — 8 тысяч из 17 тысяч сериалов. HDGO на момент закрытия  имел базу, насчитывающую более 25 тысяч кинокартин, среди которых 60% были фильмы, а 40% — сериалы.

В Group-IB отмечают, что освободившаяся ниша может быть оперативно занята новыми игроками, так как существует еще около 10 пиратских CDN, занятых обеспечением видеоконтента для России и постсоветстких стран. Также существуют пиратские агрегаторы, в частности, Yohoho, который не является провайдером пиратского контента, но агрегирует его из еще работающих CDN и выдает через свой плеер. После закрытия трех плееров внимание пользователей к Yohoho возросло.

По данным Group-IB, содержание структуры, подобной Moonwalk, обходится примерно в $100 тысяч в месяц, при этом доходы составляют миллионы долларов.

Ранее стало известно о блокировке серверов пиратского плеера Moonwalk в Нидерландах. Сообщалось, что сервера были заблокированы по требованию правообладателей усилиями европейских и американских организаций по борьбе с пиратством. Также отмечалось, что этими серверами пользовались около 80% российских нелегальных видеоресурсов. В Украине, в частности, приостановили работу пиратские сайты HDrezka, Baskino, «ГидОнлайн» и KinoGo.

Фото: pixabay

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