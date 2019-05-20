В российском «Коммерсанте» массовые увольнения из-за вмешательства акционера

В знак протеста сотрудники отдела политики и заместитель главного редактора написали заявления об уходе, пишет «Российская служба ВВС».

Политический блок газеты «Коммерсант» в полном составе увольняется из издания в знак протеста против решения руководства газеты уволить нескольких журналистов из-за неудобного материала. В итоге газета лишается 13 журналистов.

В понедельник днем специальный корреспондент «Коммерсанта» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов сообщили на своих Facebook-страницах, что акционеры издания приняли решение об их увольнении.

По их словам, увольнение связано с опубликованной в середине апреля статьей о возможном уходе Матвиенко с поста спикера Совета федерации и замене ее на нынешнего главу Службы внешней разведки Сергея Нарышкина. «Поводом стала заметка “Спикеров делать из этих людей”, в которой сказано о возможном уходе Валентины Матвиенко с поста председателя Совета федерации, – написал Сафронов. – Это странное ощущение: сколько написано текстов – про выборы, регионы, парламент, законы, разные перестановки и… – теперь точка».

«Решение о необходимости прекратить трудовые отношения принято акционером ИД», – объяснил Иванов.

Как сообщает ВВС, после выхода статьи Матвиенко высказывала претензии владельцу издания – Алишеру Усманову. По этому поводу, по его словам, в прошлый вторник состоялась срочная встреча с отделом политики.

Вскоре о своем увольнении из газеты заявили сотрудники политического блока газеты во главе с заместителем главного редактора Глебом Черкасовым. «У акционера есть право принимать кадровые решения, у сотрудников есть право с ними не соглашаться единственно возможным способом – сменой места работы», – написал Черкасов на Facebook-странице.

Генеральный директор издательского дома Владимир Желонкин, который по совместительству занимает пост главного редактора газеты «Комменсант», сказал, что решение принимал он лично – ни акционер, ни власти не просили его уволить журналистов и не предъявляли каких-либо претензий к статье. «Статья была написана не по стандартам издательского дома», – сказал Желонкин, отказавшись уточнить, какие именно стандарты были нарушены. ВВС со ссылкой на источник пишет, что после выхода статьи обсуждалось увольнение самого Желонкина, но тому «удалось отбиться».

Напомним, издательский дом «Коммерсант» принадлежит миллиардеру Алишеру Усманову, основателю и основному акционеру USM Holdings, занимающему 9-ю строчку в рейтинге богачей российского Forbes.

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