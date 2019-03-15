🗞 В Раде придумали законопроект о запрете СМИ за фейковые новости

В Верховной раде 12 марта зарегистрировали законопроект №10139, которым предлагается установить уголовную ответственность за недостоверную информацию в интернете и в СМИ. Автором документа является народный депутат от «Народного фронта» Игорь Лапин, сообщается на сайте Рады.

Законопроект предлагает установить уголовную ответственность за распространение недостоверных сведений в СМИ независимо от того, сознательно распространяется ложная информация или нет, подчеркивает общественная организация «Платформа прав человека».

За умышленную публикацию фейка, которая касается чести и достоинства лица, СМИ предлагается штрафовать на 17–34 тыс. гривен плюс общественные работы. Если же ложная информация касается кандидатов в депутаты или президенты, и распространяется во время выборов, предлагается установить штраф в 54 тыс. гривен. СМИ могут освободить от ответственности, если они опровергнут или удалят фейковую информацию.

Кроме того, документ предлагает дать судам право временно запрещать СМИ (если оно печатное) выпускать новости или блокировать его (если оно работает в интернете), или же отменять лицензию через Нацсовет (если это телеканал), если оно нарушило положение этого закона во время выборов. Ограничения предлагается ввести до окончания выборов.

Против законопроекта уже выступили такие общественные организации, как «Платформа прав человека», представительство Freedom House, «Детектор медиа» и другие.

Подобные законодательные инициативы могут служить опасным инструментом для цензуры и давления на независимые СМИ, считают правозащитники. «Даже угроза быть привлеченным к уголовной ответственности создает “охлаждающий эффект” для распространения общественно важной информации, ведь любое расследование о злоупотреблениях или коррупции изначально содержит риск получить ответное заявление о преступлении», – говорится в анализе законопроекта «Платформой прав человека».

Напомним, в феврале за неполный месяц фейк об «отмене» Евросоюзом безвизового режима для украинцев трижды распространяли в украинском информационном пространстве.

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