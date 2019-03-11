Фейк об «отмене» безвиза с ЕС распространялся трижды

Новость о «проблемах с безвизом для Украины» сначала появилась на российских пропагандистских ресурсах, а дальше, тремя волнами, распространялась на украинских сайтах, пишет «Европейская правда».

В третьей волне задействовали также страницу-клон международной миссии. «Паузы между волнами продолжались ровно неделю. Новости из всех волн ссылаются на вымышленное “сообщение Совета ЕС”. Конечно же, не давая ссылки на пресс-релиз Совета (ведь его просто не существует). Такая картина не может иметь другого объяснения, кроме сознательной (и, наверное, оплаченной) информационной атаки», – говорится в материале.

Сначала ложное сообщение 16 февраля опубликовали источники, не скрывающие пророссийской направленности. 20 февраля уже около двух десятков источников синхронно сообщили об «усложнении», «ограничении» или «отмене» безвиза. Новость дословно повторялась почти на всех сайтах, отличались только заголовки. 1 марта Politeka снова выдала новость (уже третью), которая почти дословно повторяла их предыдущее сообщение со ссылкой на несуществующее «заявление Совета ЕС».

Третья волна пришла 7 марта, когда ряд сайтов, в том числе тех, которые уже распространяли «новость» (например, Znaj.ua), снова опубликовали то же сообщение. По меньшей мере три СМИ удалили свои новости, когда выяснили, что это неправда.

«Но самым ярким оказался другой элемент этой информационной атаки. Кто-то вложил деньги в раскрутку сообщения на странице, которая сама по себе является фейком, потому что... имитирует СММ ОБСЕ, международную наблюдательную миссию, работающую по обе стороны контактной линии на Донбассе», – говорится в материале.

Напомним, в феврале на «Телекритике» вышло большое интервью Ольги Юрковой – соосновательницы ресурса StopFake.

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