📺🚀Распятый мальчик, плюшевый Гитлер и дефолт Украины – соосновательница StopFake Ольга Юркова о медиаграмотности и критическом мышлении

5 лет назад в стране случилось немало: «Революция достоинства», досрочные президентские выборы, аннексия Крыма, начало военного конфликта на Донбассе. В разгаре нестабильной политической ситуации многие украинцы впервые столкнулись с такими понятиями как «гибридная война», fake news и «кремлевская пропаганда». Тогда, в 2014 году, StopFake стал буквально информационным открытием для ряда журналистов. Ресурс не только записывал видео обзоры информационного пространства в стране, но и ежедневно обозревал новости, масса из которых оказались фейковыми.

Подобную работу StopFake в том же объеме продолжает делать и сегодня. Ольга Юркова – одна из создательниц ресурса, помимо она также редактор в издании «Країна» и профессиональный медиатренер. В 2018 году Ольга стала первой украинкой, которая выступила на международной конференции TED, осветив перед иностранной аудиторией ситуацию с фейковыми новостями в Украине. Также в прошлом году платформа Global investigative journalism network опубликовала пособие, созданное Ольгой, которое рассказывает, как создаются фейковые новости и как их можно опознать.

В преддверии дня рождения ресурса StopFake «Телекритика» решила пообщаться с Ольгой и выяснить, как за 5 лет изменилось информационное пространство, и какие инициативы появились в стране за это время.

Об изменениях информационного пространства

Я бы сказала, что оно стало более украинским. У нас появилась своя повестка дня. Раньше Украина в большой степени вращалась в информационной орбите России. Война дала понимание важности информационной независимости. Свою роль в этом сыграли и квоты для украиноязычного контента на радио, ограничение работы российских телеканалов в Украине, российских социальных сетей. Сегодня украинцы намного меньше интересуются жизнью «звезд» соседней страны или ее внутренними событиями. Оказалось, что у нас много хорошей современной музыки, и мы тоже можем снимать неплохое кино.

В СМИ стали меньше говорить о фейках. Правда или нет?

Я не заметила, чтобы украинские СМИ стали меньше поднимать эту тему. Логично, что медиа нужен информационный повод для того, чтобы говорить о той или иной проблеме. Внутри Украины таких ярких поводов поговорить о фейковых новостях действительно не слишком много. Но периодически они появляются. Чаще всего это – манипуляции в социальных сетях. Например, история о фейке со студенткой КПИ Анастасией Бурейко, которую якобы запугивал сотрудник Национальной полиции. Или история, когда многие украинские медиа распространили пост фейкового Юрия Бойко.

Сейчас на сайте StopFake – более 3000 опровергнутых неправдивых новостей

Что касается внешней информационной агрессии, за эти 5 лет мы (StopFake, – прим.ред) не заметили спада количества неправдивых новостей об Украине. Местами их даже становится больше, когда есть соответствующие информационные поводы. Например, получение Украиной Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. Эти фейки чаще всего направлены на российского и западного потребителя и публикуются в основном в российских медиа. В украинские – иногда попадают их отголоски. К примеру, это случается, когда украинские журналисты не слишком критически относятся к информации из российских источников. Также есть ряд украинских онлайн-СМИ, которые не раз были замечены на подхватывании российских фейков: в частности, «Страна.ua», «Корреспондент».

Об этом активно пишут специализированные ресурсы: StopFake, «Детектор медиа», VoxCheck, которые проверяют на правдивость заявления политиков. Много материалов на тему фейков, ботов и прочих манипуляций посвятили «Тексты». Есть проект Uchoose, который рассказывает молодежи о медиаграмотности.

Сейчас больше всего о фейках и манипуляциях говорят в контексте предстоящих президентских и парламентских выборов. Так что информационная война в самом разгаре. Но я бы уточнила, что Украина в этой войне является стороной, которая вынуждена защищаться. Это то, что мы делаем: развенчиваем фейки, показываем масштаб проблемы. Уверена, что победить можно только с помощью правды. Иначе между нами и агрессором не будет разницы.

Стали ли журналисты и читатели за эти 5 лет более осведомлены о том, что такое Fake news?

Стали, и это показывают социологические исследования. Кроме того, сейчас проводится много тренингов и семинаров по факт-чекингу для самых разных аудиторий. StopFake принимает участие в проекте Learn to discern по внедрению медиаграмотности в украинские школы. Нельзя сказать, что осведомленность растет очень быстро, но это происходит. Наиболее уязвимы к фейкам пенсионеры, которые привыкли некритично воспринимать то, что сообщает пресса.

Эволюционируют ли фейки?

Да, фейки эволюционируют. Уже почти нет такой явной лжи, как фейк о распятом мальчике или о «визитке Яроша». То есть откровенно придуманных фактов стало меньше. Манипуляции стали более утонченными. Например, пропагандисты берут достоверный факт – скажем, какую-либо статистику, и подают в искаженной интерпретации, или дают реальный факт в ложном контексте. Манипуляцией может быть умолчание о важных подробностях или освещение позиции только одной стороны. Часто неправда содержится только в заголовке, который не соответствует содержанию текста. Это рассчитано на привычки большинства людей в соцсетях нажимать «репост», прочитав заголовок и даже не открыв новость.

Сколько фейков разоблачил StopFake за 5 лет?

Сейчас на сайте StopFake – более 3000 опровергнутых неправдивых новостей.

Какого характера фейки самые распространённые?

Больше всего фейков об украинской армии – или о ее предполагаемой слабости, или – о вымышленных зверствах и жестокости. Следующая тема – о том, что «Украина – фашистская страна». Это – истории о том, что, например, в Украине хотят ввести купюру с изображением Гитлера, украинских детей заставляют играть плюшевым Гитлером, а украинские националисты выходят на митинги с его портретами. Далее – фейки, легитимизующие аннексию Крыма, например, о том, что полуостров посетила официальная делегация того или иного государства. На самом деле, после проверки это оказывается частной инициативой отдельных пророссийских политиков. Следующий нарратив – о деградации украинских политиков, власти и институтов.

Получаете ли вы фидбэки от стороны, распространившей фейковую информацию, если такая была выявлена на их ресурсе?

Если мы находим фейк в украинских медиа и есть вероятность, что он оказался там случайно, то диалог есть. Чаще всего такие медиа «исправляются». Но, к сожалению, нет никаких предпосылок к диалогу с теми, кто умышленно распространяет фейки о нашей стране. То, что это не случайность, а система, ярко показывает количество фейковых новостей, распространяемых ведущими российскими медиа, и одни и те же нарративы – идеи, которые за ними стоят. Это подтверждает исследование наших экспертов.

Как не дать себя обмануть вовремя президентской гонки?

Больше всего на этих выборах ожидают манипуляций с использованием социальных сетей, в том числе и рекламных постов, таргетированных под конкретную аудиторию в зависимости от предпочтений. Уже публикуют много фальшивых рейтингов и антирейтингов. Неправдивые фото, сфабрикованный компромат, использование троллей и ботов. Как обычно, ожидается много черного пиара, но теперь – с использованием последних технологий.

Чтобы не дать себя обмануть, нужно повышать свою медиаграмотность и развивать критическое мышление. Журналистам стоит работать над тем, чтобы соответствовать стандартам профессии. Честным журналистам – объединяться против нарушений, создавать институт репутации, чтобы быть манипулятором стало неприлично. Сейчас это звучит почти фантастически, но, я думаю, за это стоит бороться.

Обычным гражданам стоит научиться быть немного журналистами. Все нужно проверять: даты, картинки, источники новостей. Если новостью очень хочется поделиться, остановитесь на секунду и проверьте ее в Google: есть ли она в других источниках, и как она там подана. Правдивость фото можно проверить через раздел Google images. Это занимает считанные секунды. Определите для себя несколько источников информации, которым вы доверяете. Не верьте сайтам с кричащими заголовками и странными названиями. Если один раз увидели на сайте фейк – не доверяйте этому сайту. Проверяйте имена экспертов, которые что-то комментируют: иногда это бывают случайные люди.

Если вы уже умеете различать фейки, рассказывайте об этой проблеме своему окружению, не относитесь к ним толерантно. От качества информации, которую мы получаем, зависят наши решения, которые определяют наше будущее. Например, за кого отдать голос на выборах.

Как в мире сегодня оценивают ситуацию с фейками в Украине?

В мире о ней имеют очень слабое представление. Увы, часто его формируют российские источники информации и спикеры. Россия вливает в продвижение своей повестки за границей большие деньги. Поэтому я всегда очень ценю возможность донести до международной аудитории наши выводы и исследования.

Несколько успешных кейсов борьбы с дезинформацией от Ольги Юрковой

Несколько известных СМИ запустили проект «Вибори без брехні», где каждую неделю проверяют на достоверность заявления 10 самых рейтинговых кандидатов на должность президента и публикуют результаты. 5 февраля группа украинских медиа запустила движение «Медиа за осознанный выбор». Некоторые редакции создали рубрики проверки фактов, как, например, «Фактчекинг» в проекте «Крым.Реалии». Если говорить об отдельных журналистах, мне нравится, как рассказывает о фейках журналист Роман Винтонив, который работает под псевдонимом Майкл Щур. Динамичные юмористические ролики – хороший способ донести эту информацию до молодой аудитории.

К сожалению, иногда украинские журналисты играют роль активных распространителей этих фейков. Такие темы чаще всего играют на эмоциях: это или страх, или шок, или любопытство. Поэтому они приносят на сайт просмотры, за которым многие охотятся, не думая о последствиях. Кто-то распространяет фейки из-за недостатка профессионализма и излишней доверчивости. У нас впереди еще много просветительской работы. Думаю, что успехом можно будет назвать ситуацию, когда профессиональный и этический уровень журналистов будет достаточно высок, чтобы не становиться жертвами фейков, а тем более не распространять их сознательно.

Самое лучшее, что может сделать журналист для борьбы с дезинформацией – работать по стандартам, проверять информацию и таким образом зарабатывать доверие читателей, а не обманывать их ради минутной выгоды.