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В онлайн-кинотеатре Takflix состоится премьера фильма «Коли падають дерева»

от Telekritika
От Telekritika 252
Главная Кино В онлайн-кинотеатре Takflix состоится премьера фильма «Коли падають дерева»

Режиссер фильма — Марыся Никитюк.

13 марта на стриминговой платформе Takflix в онлайн-прокат выходит украинская драма  «Коли падають дерева»/ When The Trees Fall режиссера и сценариста Марыси Никитюк. Об этом пишет Госкино.

События фильма происходят в украинской провинции, где на глазах у пятилетней Витки разворачивается любовная драма между двоюродной сестрой Ларисой и ее возлюбленным, бандитом по имени Шрам. В центре истории — судьба трех поколений, проживающих в жестких социальных рамках и попытках обрести внутреннюю свободу.

«Коли падають дерева»- полнометражный дебют режиссера и сценариста Марыси Никитюк. Лента снята в стиле магического реализма, в большинстве диалогов актеры говорят на суржике. Фильм создан при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино в копродукции с Польшей и Северной Македонией.

Премьера ленты состоялась в рамках конкурсной программы Panorama Berlinale 68-о Берлинского кинофестиваля, где фильм получил многочисленные положительные отзывы профессионального сообщества и прессы.

В Украине «Коли падають дерева» было отмечено национальной премией кинокритиков «Кіноколо» в категории «Открытие года», которой награждают автора лучшего полнометражного дебюта, а также премией за лучшую актерскую работу в национальном конкурсе Одесского международного кинофестиваля.

Из-за закрытия на время карантина кинотеатров и учреждений культуры, кураторы Takflix планируют выложить новые фильмы на платформе на следующей неделе. На данный момент на платформе можно посмотреть коммунальную трагикомедию Надежды Парфан «Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго» и мюзикл Елены Демьяненко «Гуцулка Ксеня», созданные при поддержке Госкино, а также мокьюментари Корнея Грицюка «2020. Безлюдна країна».

Фото: Takflix 

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