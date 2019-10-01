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На «2+2» стартует детективный сериал с Дарьей Трегубовой

от Telekritika
От Telekritika 579
Главная Новости На «2+2» стартует детективный сериал с Дарьей Трегубовой

Премьера сериала «Брати по крові» состоится на телеканале «2+2» 15 октября

В сериале «Брати по крові» одну из ролей исполнила Дарья Трегубова. Она сыграла успешную владелицу БДСМ-студии Надежду Архипову. Об этом сообщает пресс-служба канала «2+2».

Героиня Трегубовой руководит прибыльным бизнесом и все держит под контролем, пока одного из клиентов студии не находят задушенным. Надежда становится подозреваемой и попадает в отдел уголовного розыска, где работают братья Киреевы.

«Это, наверное, один из самых ярких образов, который мне пришлось сыграть за последнее время! – делится впечатлениями Трегубова. – Моя героиня – роковая женщина. Все дело в ее необычности и том, что она не только воплощает в жизнь сексуальные фантазии других людей, но и решает их психологические проблемы. Она дает хорошие советы и, кстати, играет не последнюю роль в этой детективной истории».

Напомним, «Брати по крові» —  24-серийный детектив о сводных братьях Киреевых, которым, несмотря на взаимную ненависть, приходится служить в одном отделе уголовного розыска после загадочной смерти отца.

В ролях: Эрик Абрамович, Сергей Деревянко, Зоряна Марченко, Виктор Сарайкин, Олег Масленников, Петр Крылов, Федор Гуринец, а также Остап Ступка, Михаил Кукуюк и другие.

Сериал по заказу телеканала «2+2» снимает Rungo StudioПродюсеры: Максим КривицкийСергей КарпенкоДмитрий СафановскийМаксим МовчанВадим Червяков. Режиссер – Олег Масленников. Главный сценарист – Александра Смилянская.

Фото: «2+2»

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