▶🕵«Братья по крови» – новый детективный сериал «2+2»

Креативный продюсер канала «2+2» Сергей Карпенко обозначил сериал, как «уникальная история про жизнь простых людей, разлученных судьбой и объединенных одним трагическим событием. На протяжении 24 серий главные герои Андрей и Максим Киреевы не просто раскрывают множество преступлений, но и, расследуя убийство отца, начинают учиться друг у друга и меняться».



Андрей – сын Киреева от первого брака, надежный и опытный капитан полиции, который годами ненавидел отца за то, что тот бросил их семью. Максим – второй ребенок Киреева, инфантильный молодой парень, который устраивается в отдел брата, чтобы доказать свою непричастность к убийству отца и получить доступ к делу. Легкомысленный, привыкший получать все и сразу Максим и ответственный, рассудительный Андрей начнут расследование, которое раскроет им не только тайны прошлого, но и неожиданную правду – у них значительно больше общего, чем они думают.

В главных ролях сыграли: Эрик Абрамович, Сергей Деревянко, Олег Масленников, Виктор Сарайкин, Зоряна Марченко, Петр Крылов и др.

Сериал «Братья по крови» по заказу телеканала «2+2» снимает Rungo Studio. Продюсеры: Максим Кривицкий, Сергей Карпенко, Дмитрий Сафановский, Максим Мовчан, Вадим Червяков.

Режиссер: Олег Масленников. Главный сценарист: Александра Смилянская.

Сергей Карпенко также отметил, что совместно с «Rungo studio» и сценаристом Александрой Смилянской им удалось улучшить истории сериала «Опер по вызову», который очень полюбился телезрителям. Поэтому было принято решение сотрудничать с тем же продакшеном и выйти на новый уровень в сюжетной линии и качестве съемок.

Премьера 24-серийного сериала состоится в новом осеннем сезоне.

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Фото: «2+2»