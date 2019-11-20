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В Одесской области незаконно ретранслировали телеканалы трех медиагрупп

от Telekritika
От Telekritika 744
Главная Новости В Одесской области незаконно ретранслировали телеканалы трех медиагрупп

Прокуратура подозревает местного интернет-провайдера.

Прокуратура Одесской области уведомила о подозрении в незаконном распространении программ вещания директора местного интернет-провайдера. Об этом сообщается на сайте прокуратуры.

Прокуроры установили, что директор интернет-провайдера с мая 2018 года через свой официальный сайт незаконно распространял программы вещания: «1+1», «2+2», «УНИАН ТВ», «ПлюсПлюс», ТЕТ, «Бигуди», СТБ, Новый канал, «ICTV», «Оце ТБ», М1 и М2.

Эти незаконные действия нанесли правообладателям материальный ущерб на сумму более полумиллиона гривен.

Досудебное расследование об уголовном производстве осуществляют следователи Черноморского отделения полиции при сопровождении Причерноморского управления киберполиции.

Напомним, ранее на Закарпатье также незаконно ретранслировали телеканалы холдингов 1+1 media и “Медиа Группы Украина».

Фото: Unsplash

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